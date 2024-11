Aryna Sabalenka racconta come ha scoperto di essere la numero uno: “Me lo ha detto il mio ragazzo”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Oggi iniziano a Riad, in Arabia Saudita, le WTA Finals: si affronteranno – inizialmente in due gironi da quattro che qualificheranno le prime due, poi in semifinali e finale – le migliori 8 tenniste al mondo. Aryna Sabalenka ci arriva da numero uno della classifica mondiale, di stretta misura su Iga Swiatek. Decisiva per il sorpasso tra le due – avvenuto qualche giorno fa – è stata una nuova regola, entrata in vigore in questa stagione, che prevede che le giocatrici debbano scartare alcuni punti ottenuti, qualora non abbiano partecipato ad un numero minimo di tornei. In particolare per i tornei WTA 500, il minimo è 6: cifra che né Sabalenka né Swiatek hanno raggiunto, dovendo dunque scartare punti entrambe. Sono stati solo 10 per la bielorussa, 120 invece per la polacca: una perdita di 110 punti per quest'ultima, che le ha fatto perdere il primato. Con grande sorpresa della stessa Aryna, che non sapeva nulla di tutto questo ed è stata avvisata dal suo ragazzo che era lei la nuova tennista più forte al mondo.

Aryna Sabalenka e Iga Swiatek prima delle WTA Finals di Riad: clima di grande empatia

Aryna Sabalenka si è svegliata una mattina e ha saputo che era la nuova numero uno al mondo

"Non sapevo che sarebbe successo – ha raccontato la Sabalenka alla vigilia delle Finals in terra saudita – Ho pensato: ‘Come? Cosa è successo? Dove ha perso 100 punti? Questo è insolito, non me lo aspettavo. Mi sono svegliata la mattina e il mio ragazzo ha detto: ‘Oh, congratulazioni, sei diventata la prima tennista al mondo'. Ho pensato: ‘Cosa?!?'. In quel momento non capivo niente. Ora voglio chiudere l'anno come numero uno, poi vorrò esserlo di diritto, e non perché qualcuna ha perso 100 punti e mi ha fatto diventare prima".

La 26enne bielorussa è finita sorteggiata nel Gruppo Viola assieme alla nostra Jasmine Paolini, a Elena Rybakina e Zheng Qingwen e giocherà oggi la sua prima partita a Riad contro la cinese. "Quest'anno ho avuto la sua giusta dose di alti e soprattutto molti bassi. È stato molto difficile. Mi sono successe un sacco di cose pazzesche – ha detto la Sabalenka, riferendosi all'infortunio alla spalla prima di Wimbledon e alla morte del suo ex compagno in primavera – Dico sempre che tutto accade per una ragione. Non possiamo controllare chi ci circonda. A volte anche ciò che ti accade non è sotto il tuo controllo. Ho solo bisogno di andare avanti e fare ciò che amo. Sapere che sto vivendo molti momenti positivi con amici, famiglia e squadra. Questo è tutto".