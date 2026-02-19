Andreeva si ferma e scoppia in lacrime, momento forte a Dubai. Anisimova: “Dura vederla così”

Un finale di partita intenso, una rimonta reale, un'occasione per chiudere mancata, poi la sconfitta al tie-break decisivo. E nel momento della sconfitta le lacrime, quelle vere per Mirra Andreeva che è stata consolata a Dubai da Anisimova, che dopo la partita ha speso per la giovane tennista russa parole splendide.

Andreeva perde con Anisimova a Dubai

Si dice, ormai da tempo, che i tennisti prediligano più di ogni cosa le prove del Grande Slam, verità assoluta da sempre, ma ciò non significa che non si impegnino negli altri tornei. Nel torneo di Dubai c'è stato uno scontro tra due tenniste già di alto livello e che in futuro potranno segnare una rivalità di alto livello. Battaglia pura negli Emirati, terzo set con capovolgimenti di fronte nel finale, doppio capovolgimento. La vincitrice degli US Open si porta sul 5-3, Andreeva fa due break e serve per il match, ma perde il servizio. Si va al tie-break, lo vince l'americana.

Anisimova: "Anche io ero quasi in lacrime alla fine"

Quando la partita finisce Andreeva si ferma, piange, si sfoga così, avanza verso la rete, saluta l'avversaria che l'abbraccia in modo caloroso dopo quasi 3 ore di battaglia pura. Sport ai massimi livelli. Andreeva va via dal campo rapidamente, Anisimova invece ci resta per l'intervista di rito e durante l'intervista ha parlato della rivale.

L'americana ha usato parole splendide, ma dicendo che anch'essa era sull'orlo del pianto dopo l'incontro: "Ero quasi in lacrime alla fine. È stata una battaglia così dura che ho pensato che abbiamo giocato un tennis incredibile. Vedere Mirra a terra in quel modo è comprensibile. Abbiamo entrambe lottato duramente oggi. Mi ha emozionato vederla così. Stava giocando così bene. È la campionessa in carica. Sento che oggi abbiamo vinto entrambe in campo".