Alcaraz e Zverev, l’allenamento alle ATP Finals è troppo potente: “Abbiamo distrutto le palline” Alcaraz e Zverev scatenati in allenamento a Torino per la preparazione delle ATP Finals. Bordate pure quello dello spagnolo e del tedesco che hanno rotto le palline. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

A Torino è tempo di riscaldare i motori per Jannik Sinner e gli altri sette tennisti che prenderanno parte alle ATP Finals. Ultimi giorni di allenamenti anche per Carlos Alcaraz e Alexander Zverev che hanno condiviso una sessione di lavoro alla Inalpi Arena. Non sono mancati anche scambi a tutto braccio, con i due che si sono accaniti sulle palline che non hanno retto.

Alcaraz e Zverev si allenano alle Finals e rompono le palline

Sui profili ufficiali della Federazione Italiana Tennis e Padel, è stato caricato un video relativo ad una seduta di lavoro sul campo condivisa da Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, rispettivamente numero 3 e 2 del mondo. In particolare i due tennisti si sono disimpegnati anche in allenamenti sulle diagonali. Come spesso accade alla fine i coach hanno concesso loro di tirare a tutto braccio, al massimo dei giri. Una serie di bordate chiusasi addirittura con la rottura delle palline. Alcaraz infatti, divertito, ha mostrato proprio le palline alla telecamera, sussurrando: "Le abbiamo distrutte". D'altronde la sua potenza nei colpi non è certamente una sorpresa.

Alcaraz e Zverev nello stesso gruppo alle ATP Finals di Torino

L’allenamento di oggi era stato organizzato prima dell’ufficializzazione dei due giorni delle ATP Finals. Alcaraz e Zverev hanno scoperto di essere infatti nello stesso gruppo, quello John Newcombe. Entrambi hanno evitato dunque la sfida con Sinner che potrebbe arrivare per entrambi o in semifinale o in finale, a seconda dei loro risultati.

Il tennista spagnolo e quello tedesco scenderanno in campo per l’esordio nelle ATP Finals lunedì. Il primo a giocare sarà Alcaraz che affronterà Ruud, mentre Sasha dovrà vedersela con Rublev. Entrambi partono favoriti, anche per il passaggio del turno, aspettando l’atteso scontro diretto. A giudicare dagli allenamenti, le racchette sono calde.