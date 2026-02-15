Vittozzi si commuove dopo l’oro, ha mantenuto la promessa fatta al nonno : “Ora non c’è più”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lisa Vittozzi stente a credere di avere al collo quella medaglia d'oro. Ad Anterselva ha scritto la storia vincendo il primo oro individuale nel biathlon ai Giochi Olimpici, un'impresa che non era mai riuscita a un italiano prima di lei. Ha fatto una gara da manuale, specialmente agli ultimi due poligoni che le hanno permetto di firmare il sorpasso: ha portato a casa il primo posto e alla fine non ha trattenuto la sua commozione per questo momento che è in realtà frutto di una promessa fatta a suo nonno a Pechino e realizzata proprio oggi che non c'è più.

Vittozzi dedica la medaglia al nonno

È stata una giornata che entrerà nella storia dello sport italiano, un'altra domenica vincente per l'Italia che a Milano Cortina 2026 sta distruggendo tutti i record del medagliere. Al momento quello di Vittozzi è l'ultimo oro di una collezione incredibile che ne conta già 8, un risultato inaspettato alla vigilia di questi Giochi Invernali. È stata la prima italiana a vincere il metallo più prezioso nel biathlon, un risultato al quale non riesce ancora a credere: "Non ho ancora realizzato quello che è successo, ci metterò un po' di giorni".

Ma ai microfoni di Eurosport non ha trattenuto la commozione dopo la gara e gli occhi le sono diventati lucidi al momento della dedica. L'oro è per suo nonno al quale quattro anni fa aveva fatto una promessa che oggi è riuscita a mantenere: "A Pechino avevo promesso che avrei fatto qualcosa di bello a mio nonno che poi è mancato. Non potrà vedermi oggi però penso che sarà orgoglioso di me". Vittozzi ha perso suo nonno nel 2021, in pieno periodo Covid: era un albergatore e si è spento a 84 anni, ma da quel momento la sciatrice ha lavorato sodo anche per mantenere la parola che gli aveva dato, onorando quella promessa con una medaglia d'oro incredibile.