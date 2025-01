Tereza Nova in coma indotto dopo la caduta di Garmisch: operata per ridurre un edema cerebrale

video suggerito

Durante la prova di venerdì per la discesa libera della Coppa del Mondo a Garmisch-Partenkirchen, Tereza Nova è stata vittima di una gravissima caduta. Trasportata in ospedale, è stata operata d'urgenza alla testa e posta in coma farmacologico: "per tutto il tempo che sarà necessario"

A cura di Alessio Pediglieri

La sciatrice ceca Tereza Nova è stata posta in coma farmacologico dopo una grave caduta avvenuta durante l'allenamento di discesa libera della Coppa del Mondo a Garmisch-Partenkirchen, nella giornata di venerdì. Lo ha confermato oggi la federazione sciistica ceca con una nota ufficiale sulla 26enne sciatrice che è stata sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza alla testa per ridurre l'ematoma intracranico che pressava sul cervello. La prognosi, sempre grave, resta riservata.

Il comunicato della Federsci ceca: "Resterà in coma per tutto il tempo necessario"

La Federsci ceca ha diramato nel pomeriggio di sabato 25 gennaio un aggiornamento sulle critiche condizioni della giovane campionessa nazionale, Tereza Nova: "È stata posta in coma farmacologico dopo la caduta durante l'allenamento di discesa di ieri (venerdì) a Garmisch-Partenkirchen. È stata sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre il gonfiore cerebrale presso l'ospedale di Murnau e rimarrà in coma farmacologico per tutto il tempo che il team medico riterrà necessario", si legge nel comunicato ufficiale emesso via social e sul sito federale.

Il dramma di Nova, Ledecka non si presenta al via: "Stiamo tuti pensando a Tereza"

La terribile caduta di Nova ha scosso profondamente la nazionale ceca a tal punto che la connazionale Ester Ledecka, campionessa olimpica di superG di sci e di slalom gigante parallelo di snowboard a Pyeongchang nel 2018, non si è presentata al via oggi nella discesa libera di Garmisch-Partenkirchen, vinta da una straordinaria Federica Brignone davanti a Sofia Goggia. "Stiamo tutti pensando a Tereza e le auguriamo una pronta guarigione e tanta forza", ha detto un portavoce della Federazione al quotidiano ceco Sport.

Il devastante bollettino nello sci: Nova l'ultima di una lista quasi infinita

Il grave infortunio di Nova si unisce purtroppo ad una serie sempre più lunga di gravi cadute che hanno scosso lo sci alpino nelle ultime settimane. Nella stessa discesa libera femminile di Garmisch-Partenkirchen, l'austriaca Nina Ortlieb si era fratturata la gamba destra e, sempre ieri, nella gara maschile di Kitzbuehel, in Austria, la coppia francese formata da Alexis Pinturault e Florian Loriot e l'italiano Dominik Paris sono dovuti essere trasportati in elicottero lontano dalle piste dopo essere rimasti coinvolti in ulteriori incidenti. Lo scorso 27 dicembre, il campione in carica della discesa libera di Kitzbuehel, il francese Cyprien Sarrazin, in seguito a un terribile incidente a Bormio, era stato operato d'urgenza alla testa e ancor oggi le sue condizioni restano serie, sottoposto ad una lunghissima riabilitazione della quale, al momento, non si conosce il termine.