Sofia Goggia martedì tornerà a casa. Alla campionessa è stata rimossa una placca da un braccio. La sciatrice italiana che ha riportato un infortunio domenica spera in un recupero lampo che avrebbe del clamoroso. L'azzurra inizierà subito la fisioterapia e cercherà di essere incredibilmente al via dei Mondiali di Cortina.

Operazione per Sofia Goggia

Nella clinica ‘La Madonnina' è stata rimossa con successo una placca al braccio sinistro di Sofia Goggia. L'operazione è stata eseguita con anestesia parziale. Quest'intervento era già in programma. La placca le era stata inserita al braccio dopo un precedente infortunio, ben diverso dalla frattura composta del piatto tibiale riportata a Garmisch. A Bergamo inizierà la fisioterapia riabilitativa del ginocchio.

Il recupero lampo

Ora inizia un'altra partita, una partita difficilissima. Goggia ufficialmente è fuori dai Mondiali di Cortina d'Ampezzo che inizieranno lunedì 8 febbraio, ma non è detto l'ultima parola. C'è forse una chance su cento, ma Sofia vuole giocarsela. Il presidente della Commissione medica della FIS aveva detto che l'azzurra sarebbe potuta tornare sugli sci in occasione delle finali di Coppa del Mondo in programma a metà marzo. La frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro dovrebbe tenerla al massimo sei settimane fuori, ma c'è voglia di ridurre i tempi di recupero e tentare un'impresa che sarebbe clamorosa. Le parole di Panzeri: