Sofia Goggia show in Coppa del Mondo di sci: l’azzurra trionfa nella discesa libera di Altenmark Sofia Goggia è strepitoso. L’azzurra trionfa nella discesa di Altenmark nella Coppa del Mondo di sci centrando anche la 24a vittoria in carriera di cui 18 in discesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

93 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sofia Goggia è strepitoso. L'azzurra trionfa nella discesa di Altenmark nella Coppa del Mondo di sci centrando anche la 24a vittoria in carriera di cui 18 in discesa. La Goggia con questo successo eguaglia Federica Brignone tra le sciatrici italiane più vittoriose in Coppa del Mondo. Nella giornata speciale che ha incoronato Sofia Goggia da sottolineare anche il podio centrato da anche per Nicol Delago che ha conquistato il terzo posto piazzando il suo personalissimo quarto podio in carriera. Una giornata intensa dunque per l'Italia e per lo sci azzurro.

La Goggia ha dimostrato ancora una volta grande tenacia e forza di centrare il proprio obiettivo anche riuscendo a mettersi alle spalle la caduta nel super-g . La 31enne di Astino ha cancellato gli errori del giorno precedente dando forza al pettorale rosso nella specialità regina e raggiungendo proprio Federica Brignone al comando della classifica delle italiane più vincenti con i 24 successi centrati. La Goggia in gara ha fatto la differenza soprattutto nella parte alta dove si è presa meno rischi del solito.

Sofia Goggia in azione.

La sua discesa è stata di fatto molto prudente. La bergamasca ha fatto tesoro degli errori commessi nel Super G arrivando al traguardo quasi senza alcuna sbavatura. Piccola nota stonata è stato rappresentata da un’uscita dal cancelletto non troppo rapida. Ma nonostante tutto la vice-campionessa olimpica è apparsa composta guardando con attenzione il momento per aggredire le porte e guadagnare così oltre tre decimi nelle prime curve affrontate con sicurezza e serenità.

La finanziera azzurra si è poi scatenata alla Panorama Curve dove è andata un po' lunga rischiando qualcosina. Ma si sa, la padronanza degli sci da parte della Goggia è eccellente per questo la sciatrice bergamasca ha saputo gestirli al meglio fermando il cronometro in 1’46”47 davanti all’austriaca Stephanie Venier che ha percorso in maniera perfetta i tratti più tecnici e se vogliamo anche più complicati della pista austriaca fermandosi a soli dieci centesimi da Goggia.