Soffia Goggia da applausi nella seconda discesa di Coppa del mondo di Crans Montana. Perla bergamasca un momento di forma davvero straordinario che le ha consentito di conquistare la quarta vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di sci alpino, rafforzando il suo primato in classifica. In generale, con questo successo, lo sci femminile azzurro può addirittura festeggiare la 100a vittoria in Coppa del Mondo con tanto di podio di Elena Curtoni, terza dietro Lara Gut-Behrami, e il quarto posto di Laura Pirovano.

Nei primi 10 posti anche Federica Brignone, che ha chiuso in nona posizione. Dopo i successi in Val-d'Isère e Sankt Anton, ieri era arrivata anche la terza vittoria consecutiva per Soffia Goggia a Crans-Montana. Un traguardo mai raggiunto da nessuna italiana. E così, non contenta, Sofia Goccia ha deciso di fare di più, trionfando anche nella seconda dicesca di Crans Montana piazzando il suo quarto successo di fila. Un trionfo per l'Italia e per la sciatrice bergamasca che piazza che l'undicesima vittoria in carriera, e il 32° podio.

Sofia Goggia strappa applausi in Coppa del Mondo

Per qualcuno non è normale ciò che sta facendo vedere Sofia Goccia in gara. Il quarto successo consecutivo in Coppa del Mondo però è il chiaro segnale di quanto stia dimostrando il suo enorme talento Sofia Goggia. Ha chiuso con 1'27"75′ e le sue parole alla telecamere all'arrivo trasmettono una grandissima carica da parte sua: "Sono serena e mi sento come in Corea". Un successo senza precedenti per l'Italia. È il secondo trionfo in 24 ore per la Goggia che è l'unica fra le cinquanta atlete iscritte alla gara a scendere sotto il muro dell’1:28.

Positivo il piazzamento anche delle altre italiane. Dietro Sofia Goggia, la seconda classificata è stata la svizzera Lara Gut-Behrami con un tempo di 27 centesimi più lento dell'azzurra, ma da sottolineare c'è soprattutto il posizionamento di Elena Curtoni che conquista il sesto podio in carriera in Coppa del Mondo con il terzo posto e Laura Pirovano, che arriva quarti a soli 22 centesimi dalla compagna di squadra. Positivo anche il decimo posto di Federica Brignone.