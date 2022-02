Shiffrin con gli sci prestati da Goggia e un messaggio: “L’ho letto e ho iniziato a piangere” Nella prima manche della combinata Mikela Shiffrin ha gareggiato con gli sci presi in prestito da Sofia Goggia. L’italiana, argento alle Olimpiadi di Pechino nonostante reduce da un infortunio preoccupante, ha lasciato scritto un messaggio che ha commosso l’americana. Peccato non sia bastato per aiutarla.

Mikela Shiffrin mostra gli sci di Sofia Goggia e il bel messaggio motivazionale che l'azzurra le ha scritto.

L'esempio di Sofia Goggia, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Pechino nonostante fosse reduce da un infortunio preoccupante. Un messaggio motivazionale, semplice ma molto potente, scritto sugli sci che ha preso in prestito dalla campionessa azzurra. Due episodi che sembravano potessero cambiare il corso delle Olimpiadi di Pechino per Mikela Shiffrin. Il mondo è franato addosso all'americana che a Giochi invernali avrebbe dovuto fare incetta di medaglie ma la realtà della pista e delle gare ha raccontato altro: una sciatrice in difficoltà, troppo brutta per essere vera, così giù di morale da restare a capo chino sulla neve, sola e con la testa raccolta tra le gambe a piangere. Non ce l'ha fatta, è andato tutto storto ancora una volta.

Flop nello slalom gigante, specialità in cui era detentrice in carica del titolo iridato. Squalificata nello slalom speciale per un errore tanto banale (considerata la sua levatura tecnica) da lasciare increduli tutti. Flop anche nella seconda prova della combinata, con una cadusta che le ha strappato l'oro già al collo. Eppure aveva ritrovato fiducia in se stessa dominando la combinata.

Il segreto era nella "magia" degli sci che aveva ai piedi. Magici perché l'effetto è stato portentoso, l'hanno aiutata a spezzare un incantesimo, tornando quella di sempre. Non erano i suoi, nonostante in Cina sia arrivata con ben 60 paia di attrezzi, ma quelli della collega italiana. Li ha provati e deve aver sentito come un'energia particolare darle nuovo smalto dopo le delusioni incassate finora. Era finalmente a suo agio, si sentiva libera, pronta a sprigionare la sua classe. Peccato non sia bastato, nella manche decisiva è finita di nuovo fuori. Una maledizione.

L’abbraccio tra Sofia Goggia e Mikela Shiffrin che nella discesa della combinata a Pechino ha preso in prestito gli sci dell’italiana.

Il tempo in allenamento l'aveva convinta: usarli era la scelta giusta. Poteva utilizzarli? Sì, perché Goggia non era in gara nella discesa della combinata. Un segno del destino anche questo. E se Sofia, con un ginocchio malconcio e messo in sesto a tempo di record, era riuscita nell'impresa di salire sul podio sfiorando l'oro nella Discesa, compiendo un vero e proprio prodigio, allora la statunitense ha avvertito che il miracolo era possibile anche per lei.

Lindsey Vonn, ex olimpionica americana le ha dato la benedizione particolare. "Mikela sente più a suo agio – ha ammesso ai microfoni della NBC – commentando la scelta del cambio -. Ha gli sci di Sophia e penso che questo le aiuterà davvero le possibilità di vincere una medaglia". Frase profetica, il sortilegio è stato definitivamente spazzato via.

La formula divinatoria era raccolta in poche parole che Goggia aveva scritto a penna su un pezzetto di carta incollato agli attrezzi. "Quando ho visto quel piccolo messaggio ho quasi iniziato a piangere – ha rivelato Shiffrin -. Il senso di quello che c'era scritto era: Mikela, con questi sci puoi volare". E lo ha fatto, l'americana ha dato tutto. Non era la prima volta che le era capitata una cosa del genere, anche se a parti invertite: nel 2018 era stata lei a concedere gli sci a Ester Ledecka della Repubblica Ceca, "aiutandola" a vincere una storica medaglia d'oro nel Super-G . Oggi la sorte non le ha lasciato scampo, togliendole di nuovo tutto.