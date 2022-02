Sola, delusa e inconsolabile, Mikaela Shiffrin è distrutta dopo il flop alle Olimpiadi: “È orribile” Mikaela Shiffrin si è rivelata una delle delusioni delle Olimpiadi invernali, uscendo di scena anche nella prima manche dello slalom femminile. Amarezza visibile per la sciatrice statunitense.

Le Olimpiadi ci regalano storie di grandi imprese e trionfi, ma anche inevitabilmente di brutte debacle e tonfi inaspettati. Ne sa qualcosa Mikaela Shiffrin, una delle sciatrici più forti di tutti i tempi, che inevitabilmente si è presentata ai Giochi Invernali di Pechino con il peso di tutti i favori del pronostico. Una pressione che la classe 1995 è abituata a reggere, come confermato dai tantissimi successi in carriera e dai due ori olimpici nello slalom speciale a Soči 2014 e nello slalom gigante a Pyeongchang nel 2018. Qualcosa però sulla neve cinese è andata storta, e il suo flop a Pechino 2022 nello slalom è stato clamoroso.

La Shiffrin è uscita di scena nella prima manche dello slalom, inforcando alla quinta porta. Una gara che si è conclusa praticamente sul nascere per la sciatrice americana, che ha portato a casa un altro flop dopo quello di pochi giorni fa nel gigante. Le sue Olimpiadi invernali dunque si sono rivelate letteralmente disastrose ed è stato difficile per lei, contenere la delusione. Subito dopo la gara la campionessa si è seduta sulla neve, lasciandosi andare probabilmente anche alle lacrime con la testa poggiata sulle ginocchia. Un momento di grande difficoltà per la Shiffrin inconsolabile, in una scena destinata a diventare iconica per questi Giochi.

Dopo aver in parte metabolizzato l'accaduto, la Shiffrin ha provato a spiegare quanto accaduto nell'intervista post-gara. Non ha nascosto il suo stato d'animo definito "orribile": "Ho spinto forte fin dall'inizio, avevo assolutamente intenzione di sciare il più forte possibile. Sono scivolato un po' in curva e non avevo abbastanza margine per correggere questo errore. Avevo optato per una traiettoria molto aggressiva, molto rischiosa. Ma so anche che questa traiettoria è stata la più veloce. Come mi sento? È abbastanza orribile, sì. Le cose torneranno alla normalità, ma ora, a caldo, mi sento davvero male".

Per lei si tratta di una situazione assolutamente nuova. La Shiffrin per la prima volta dopo tanti anni si è ritrovata a fare i conti con un pizzico di emozione, che l'ha tradita. La delusione è enorme: "Mi trovo in una situazione che non ho mai veramente conosciuto. Sono molto deluso, ma ho passato momenti peggiori. Ho deluso me stesso, ho deluso le persone intorno a me. Nonostante tutto quello che mi succede, la giornata è magnifica, ho dei compagni di squadra fantastici. Il mio ragazzo (Aleksander Aamodt Kilde, ndr) è lì, ha una medaglia di bronzo. Ne ho già avute tre, sono nel mio armadio. Sono molto deluso e ho motivo di esserlo, ma ho passato cose più difficili nella mia vita e ho motivo di essere ottimista per il futuro".

E in questo momento Mikaela avrebbe bisogno solo di una persona che purtroppo però non c'è più, ovvero il papà deceduto nel 2020. Emozione fortissima per la sciatrice americana: "Vorrei poter chiamare mio padre, allevierebbe tutto. Cosa mi direbbe? Probabilmente mi direbbe di andare avanti, ma non è qui ora e non può dirmi niente. Per questo sono un po' arrabbiata con lui (sorride, ndr)".