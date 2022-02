Olimpiadi invernali 2022 in diretta, il programma di oggi 9 febbraio e gli orari TV: esordio per Michela Moioli

Olimpiadi invernali 2022, il programma di oggi 9 febbraio: orari TV delle gare e risultati dell'Italia. Dopo l'oro di Constantini e Mosaner nel doppio misto di curling e l'argento di Federico Pellegrino nello sci di fondo vinti ieri, oggi gli occhi sono tutti puntati su Federica Brignone. L'azzurra sarà in gara nello Slalom speciale femminile. Esordio ai giochi olimpici per Michela Moioli, portabandiera azzurra, che oggi disputerà la gara di snowboard. Tornerà in pista anche Arianna Fontana: dopo l'oro nei 500m di short track, la campionessa sarà in gara nei 1000m di short track e nella staffetta mista femminile.

Il calendario delle gare è disponibile sul sito ufficiale della XXIV edizione dei Giochi Olimpici, in TV su Eurosport e Discovery e in streaming su RaiPlay.

Olimpiadi oggi 9 febbraio 2022, programma e italiani in gara:

2:30 – SLITTINO: allenamento singolo maschile staffetta a squadre – Italia (Leon Felderer)

3:15 – SCI ALPINO: prima manche slalom donne –Federica Brignone, Lara Della Mea, Anita Gulli

3:30 – SCI ALPINO: prima prova cronometrata discesa combinata alpina uomini –Christof Innerhofer

4:00 – SNOWBOARD: cross donne seeding run 1 – Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

4:00 – FREESTYLE: finale freeski big air uomini – Leonardo Donaggio

4:55 – SNOWBOARD: cross donne seeding run 2 – Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

5:30 – SNOWBOARD: halfpipe uomini Qualification Run 1 – Lorenzo Gennero, Louis Philip Vito III

5:40 – SKELETON: prove 5 e 6 singolo donne – Valentina Margaglio

6:21 – SNOWBOARD: halfpipe uomini Qualification Run 2 – Lorenzo Gennero, Louis Philip Vito III

8:00 – COMBINATA NORDICA: salto trial round Gundersen individuale trampolino piccolo – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

8:20 – SKELETON: prove 5 e 6 singolo uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

9:00 – COMBINATA NORDICA: salto competition round Gundersen individuale trampolino piccolo – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

11:00 – SALTO CON GLI SCI: allenamento 1 trampolino grande uomini – Giovanni Bresadola

12:00 – COMBINATA NORDICA: fondo 10 km Gundersen individuale – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

12:00 – SHORT TRACK: quarti di finale 1500 metri uomini – Yuri Confortola, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

12:44 – SHORT TRACK: batterie 1000 metri donne – Arianna Fontana, Cynthia Mascitto

13:20 – SLITTINO: prima manche doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

13:45 – SHORT TRACK: semifinali 3000 metri staffetta donne – Italia (la composizione verrà comunicata 15 minuti prima del via)

14:35 – SLITTINO: seconda manche doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

