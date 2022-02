L’atleta piange e denuncia il menù delle Olimpiadi, ma c’è chi la stronca: “Le taglierei la lingua” La campionessa di biathlon russa Valeria Vasnetsova ha postato una foto del menu riservatole durante l’isolamento a Pechino: “Piango ogni giorno, mi fa male lo stomaco”

Le Olimpiadi invernali di Pechino stanno regalando spettacolo ed emozioni, anche per i colori azzurri. Non mancano però anche le polemiche, legate non tanto alle gare ma quanto al dietro le quinte con alcuni addetti ai lavori che hanno alzato la voce lamentandosi delle condizioni difficili riservate ad alcuni atleti. In particolare c'è chi ha denunciato soprattutto la scarsa attenzione per tutti i protagonisti che, alla luce della loro positività al momento dell'arrivo in Cina, sono in quarantena nella speranza di potersi negativizzare e dunque competere.

Ha fatto molto rumore nei giorni scorsi quanto dichiarato dal capo-delegazione della Germania sulle stanze troppo piccole e poco accessoriate riservate agli atleti in isolamento nelle proprie stanze. Lo stesso si è lamentato molto anche del cibo, con gli organizzatori che subito sono intervenuti provvedendo a rimediare. Quello dei menù a disposizione dei protagonisti dei Giochi è un argomento molto caldo a giudicare dal post al vetriolo della campionessa di biathlon russa Valeria Vasnetsova.

Il post di Valeria Vasnetsova

La biatleta in una delle sue storie di Instagram ha postato un'immagine del pranzo consegnatogli durante la sua quarantena obbligatoria, e il regime d'isolamento. Nella stessa si vedono in vari scompartimenti, pasta, salsa, maccheroni, patate e carne. La Vasnetsova ha considerato il tutto di qualità scadente, e a corredo della denuncia ha scritto: "Mi fa male lo stomaco , sono molto pallida e ho grandi occhiaie intorno agli occhi. Voglio che finisca. Piango ogni giorno. Sono molto stanca". Già debilitata dal Covid e nervosa per l'isolamento la russa non ha trovato "consolazione" dunque nel cibo con lo stesso menù riproposto per giorno.

Secondo quanto riportato dall'Associated Press le parole della Vasnetsova hanno comunque prodotto l'effetto sperato, visto che gli organizzatori anche in questo caso hanno rimediato garantendole più cibo e con una maggiore varietà. C'è però chi non ha gradito il suo intervento, rispedito al mittente con grande durezza. Si tratta di Aleksandr Tichonov, dirigente sportivo, politico ed ex biatleta russo che gareggiò per l'Unione Sovietica. Quest'ultimo ha infatti dichiarato: "Taglierei la lingua a Vasnetsova per le sue lamentele .Alle Olimpiadi del 1980 vivevamo negli Stati Uniti come se fosse una prigione e nessuno si lamentava. Sconvolge la squadra con le sue lamentele! Devi risolvere questo problema con loro e non lamentarti in internet. Per lei lo spirito della squadra è molto basso!".