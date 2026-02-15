Scoppia una rissa durante la partita di hockey tra Canada e Francia: caos alle Olimpiadi Invernali

In genere alle Olimpiadi non si vedono scene del genere, ma tra Canada e Francia il clima si è surriscaldato: tra Wilson e Crinon volano cazzotti.

Il fair play olimpico per un attimo è stato dimenticato quando nella partita di hockey tra Canada e Francia è scoppiata una rissa che ha coinvolto Tom Wilson e Pierre Crinon: i tifosi sono rimasti a bocca aperta quando il francese ha scaraventato a terra il suo rivale dando vita a una scazzottata che alle Olimpiadi Invernali non si vedeva dal 1998. È servito l'intervento dell'arbitro per separare i due giocatori che hanno continuato a spintonarsi e a colpirsi, una scena surreale per i Giochi dove di solito vige il "no fight olimpico" che infligge pene severe per chi scatena delle risse.

Tra Wilson e Crinon volano cazzotti

La situazione si è infiammata durante il terzo periodo, quando il Canada era in vantaggio per 10-2 e c'erano davvero pochi margini per riaprire il risultato. Crinon si è scontrato con Wilson, un giocatore che di sicuro non le manda a dire quando è sul ghiaccio: è stato scaraventato a terra dal francese ma poi si è difeso prendendolo a cazzotti a sua volta davanti agli arbitri che sono riusciti a separarli con molta fatica, dato che continuavano ad attaccarsi a vicenda anche quando erano per terra.

Non sono solo spinte, ma una rissa vera e propria che generalmente alle Olimpiadi non si vede mai perché severamente punita, dato che nel campo dell'hokey internazionale i fight non sono ben visti come nelle leghe nazionali dove giocatori e tifosi sono abituati a un clima completamente diverso. Le immagini dei due giocatori che si prendevano a pugni sono diventati virali sui social tra lo stupore degli spettatori che fin qui hanno assistito a gare molto sentite ma sempre corrette. I giocatori non sono stati sospesi e Wilson potrà giocare normalmente i quarti di finale nonostante le grandi polemiche