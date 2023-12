Sci oggi in TV, dove vedere slalom femminile di Lienz e discesa maschile di Bormio: orari e diretta La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 riprende con lo slalom femminile di Lienz e la discesa maschile di Bormio: gli orari e dove vedere le due gare in diretta TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 riparte con lo slalom femminile di Lienz e la discesa maschile di Bormio dopo i tre giorni di pausa natalizia. Le gare si potranno seguire in diretta TV su RaiDue e RaiSportHD mentre in streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Nell'alternanza dell’ultima tappa dell’anno austriaca tra Semmering e Lienz, si torna in pista per lo slalom femminile e la grande favorita è Mikaela Shiffrin. Federica Brignone, dopo le due vittorie ottenute a Tremblant, avrà come obiettivo quello di qualificarsi alla seconda manche e raccogliere qualche punto prezioso per la sfida con l’americana. Si parte giovedì 28 con il gigante, alle 10.00 la prima manche e alle 13.15 la seconda. Venerdì 29 andrà in scena il quinto slalom stagionale, in parità 2-2 il conto delle vittorie Shiffrin-Vlhova, con la prima parte di gara in programma alle 10.00 e la seconda alle 13.00.

Per quanto riguarda i maschi, l'anno si chiude con un grande classico come lo Stelvio di Bormio. La carovana si trasferisce a casa di Dominik Paris: si tratta di una delle piste più tecniche e difficili dell’intera stagione per gli uomini jet e sarà il teatro delle gare olimpiche di sci alpino maschile. Si inizia a scendere in pista già da Santo Stefano, con la prima prova della discesa in programma martedì 26 e la replica il giorno dopo con il secondo allenamento. Giovedì 28 è in programma la discesa libera (11.30), seguita venerdì 29 allo stesso orario dal super-G.

Dove vedere lo slalom femminile di Lienz in TV e in streaming

Lo discesa maschile della coppa del mondo di sci sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti su RaiSport HD. In alternativa c'è Eurosport 1 HD per gli abbonati. La diretta streaming gratuitamente su Rai Play e a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Dove vedere la discesa maschile di Bormio in TV e in streaming

Lo discesa maschile della coppa del mondo di sci sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti su RaiDue. In alternativa c'è Eurosport 1 HD ma solo per abbonati. La diretta streaming si potrà vedere gratuitamente su Rai Play e a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

L'orario dello slalom femminile di Lienz oggi

Ore 10.00 Prima manche gigante femminile Lienz (Austria)

Ore 13.15 Seconda manche gigante femminile Lienz (Austria)

L'orario della discesa maschile di Bormio oggi

Ore 11.30 Discesa libera maschile Bormio (Italia)