Sci oggi in TV, dove vedere Slalom femminile a Courchevel: orari e diretta Nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Oggi, giovedì 21 dicembre a partire dalle ore 17:45, la prima manche dello Slalom femminile. La seconda è in programma alle 20:45.

A cura di Fabrizio Rinelli

La coppa del Mondo femminile di sci alpino si appresta a vivere il suo ultimo appuntamento prima di Natale. Oggi, giovedì 21 dicembre a partire dalle ore 17:45, dopo una serie di weekend all'insegna di prove veloci, tornano in pista le discipline tecniche. Nella giornata di oggi infatti si svolgerà la prima manche dello Slalom femminile a Courchevel (la seconda è fissata alle ore 20:45). Un appuntamento da non perdere e che potrebbe portare all'Italia importanti soddisfazioni.

Già, perché nella gara dello slalom femminile verrà riproposto inevitabilmente il duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Occhi puntati però chiaramente anche sulle altre azzurre come Marta Rossetti che ha chiuso al quinto posto a Kellington mentre Lara Della Mea è giunta quindicesima. Con loro anche Martina Peterlini che forma una squadra assolutamente affidabile per affrontare questa prova. Qui tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e streaming lo Slalom femminile della coppa del mondo di sci 2023/2024.

Dove vedere lo Slalom femminile in TV e in streaming

Lo slalom femminile della coppa del mondo di sci, così come tutto il resto della competizione, sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Rai Due. Per tutti gli appassionati inoltre la possibilità di assistere allo Slalom femminile anche su Eurosport 1 HD disponibile al canale 210 della piattaforma satellitare di Sky e DAZN, entrambe riservate ad abbonati. La diretta streaming sarà invece trasmesse sulle piattaforme di riferimento di Rai Play, Discovery +, su Sky Go, NOW e DAZN anche per dispositivi mobili.

L'orario dello Slalom femminile a Courchevel di oggi

L'orario e il programma completo dello Slalom femminile previsto oggi a Courchevel. La prima manche nel pomeriggio mentre la seconda è prevista in serata. Ecco gli orari:

Giovedì 21 Dicembre

Prima manche slalom femminile Courchevel ore 17.45

Seconda manche slalom femminile Courchevel ore 20:45