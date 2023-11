Sci alpino oggi in TV, dove vedere le italiane nello slalom femminile a Levi: orari e diretta Lo Slalom Speciale di Levi si terrà oggi, alle ore 10 la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 13. Diretta TV su Raisport HD e Eurosport.

A cura di Alessio Morra

La Coppa del Mondo di sci si appresta a vivere la propria seconda tappa stagionale in campo femminile. In questo sabato 11 novembre lo sci è protagonista a Levi in Finlandia, dove sia oggi che domani si terrà uno slalom speciale. Goggia e Brignone non sono iscritte e non parteciperanno a questo doppio appuntamento, così come pure Marta Bassino. Lo slalom speciale prenderà il via con la prima manche alle ore 10.

La Coppa del Mondo di sci femminile è iniziata due settimane fa. Brignone è andata subito vicinissima al successo, mentre Goggia ha conquistato una manciata di punti, comunque buoni per il campionato. Ora si torna sulla neve, in Finlandia questa volta, dove però mancheranno le azzurre che non saranno in pista nello slalom speciale, né quello di questa mattinata né in quello di domani.

Coppa del Mondo di sci, il programma femminile di oggi: gli orari TV delle gare

La Coppa del Mondo femminile di Sci Alpino 2023/2024 è iniziata con lo Slalom Gigante di Solden, dove si è imposta Lara Gut che ha beffato Federica Brignone. Oggi le sciatrice torneranno in pista e lo faranno nello Slalom Speciale che si terrà a Levi in Finlandia, dove si correrà pure domani. Alle ore 10 inizierà la prima manche, mentre la seconda prenderà il via alle ore 13.

Le italiane in gara oggi nello slalom speciale di sci femminile

Nello sci femminile l'Italia fa la parte del leone quasi sempre. Ma oggi non ci saranno né Federica Brignone né Marta Bassino né Sofia Goggia. Saranno otto le azzurre iscritte allo Slalom di Levi: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi, Emilia Mondinelli.

Dove vedere le gare di sci alpino in diretta TV e streaming sulla Rai

La Coppa del Mondo femminile di Sci Alpino sarà trasmessa in diretta TV sia dalla Rai che da Eurosport 1. Le gare della Rai si potranno seguire in chiaro su RaiSportHD (canale 58 del digitale terrestre). Tutti gli appuntamenti della stagione si potranno anche seguire in diretta su Eurosport 1, canale visibile dagli abbonati di Sky, Discovery+ e DAZN. Diversi quindi i modi per lo streaming, da quello gratuito con Raiplay, a quello con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.