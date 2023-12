Sci oggi in TV, dove vedere discesa femminile in Val d’Isere e discesa libera maschile in Val Gardena: orari e diretta La discesa libera femminile si potrà seguire in diretta TV a partire dalle ore 10:30. Donne in pista in Val d’Isere, mentre gli uomini disputeranno dalle ore 11:45 la discesa libera della Val Gardena.

Altro grande weekend per lo sci. Sabato di Coppa del Mondo in Francia per le donne e in Italia per gli uomini. Tutti saranno impegnati in discesa libera. Sofia Goggia, vincitrice la scorsa settimana a St. Moritz, ci riprova a Val d'Isere, mentre la gara maschile si disputa in Val Gardena. Tutte e due le gare si potranno seguire in TV e in streaming. Diretta in chiaro sulla Rai. Mentre gli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+ potranno vedere lo sci su Eurosport. Streaming visibile con RaiPlay, Sky Go e NOW.

I pettorali di Goggia e Brignone le altre azzurre per la discesa femminile

Sofia Goggia nella discesa libera di St.Moritz partirà con il pettorale numero 15 e sarà preceduta da Federica Brignone che scatterà con il 14. Pettorale numero 17 per Pirovano, 20 per Nicol Delago e 21 per Marta Bassino. 29 invece per Nadia Delago. Mikaela Shiffrin, leader del campionato, invece non sarà al via.

Dove vedere la discesa femminile di sci in tv e streaming: orario e programma

Dalle ore 10:30 gli appassionati di sci avranno modo di seguire la discesa libera femminile di Val d'Isere. Una manche, la più veloce vincerà. La discesa che si terrà in Francia si potrà seguire in diretta TV su RaiSport e su Eurosport e sarà visibile in streaming con RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

I pettorali di Casse e Paris nella discesa maschile

Otto atleti ai nastri di partenza, quelli con le maggiori possibilità sono Mattia Casse che scenderà in pista con il pettorale numero 10 e Dominik Paris che invece prenderà il via con il 12. Numero 7 per Florian Schieder. Il 24 sulle spalle di Innerhofer.

A che ora vedere la discesa libera maschile in diretta TV e streaming

Gli uomini in questi giorni sono di stanza in Italia. Alle 11:45 si parte in Val Gardena, diretta TV in chiaro su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre, ma anche su Eurosport 1, canale che si può vedere con differenti abbonamenti. Streaming con RaiPlay, Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+.