Sci alpino oggi in TV, dove vedere slalom maschile in Alta Badia: orari e diretta Si disputa oggi lo Slalom Gigante maschile dell’Alta Badia. Prima manche alle ore 10, seconda alle 13:30. Diretta TV su Rai 2 e Eurosport. Streaming possibile anche con RaiPlay.

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quarto giorno di gare di fila in Italia. In Alta Badia si disputa oggi lo slalom gigante maschile. Una gara molto attesa sia dagli appassionati che dagli sciatori che hanno dato vita a pochissime gare, a causa di tanti annullamenti, in questa prima parte di Coppa del Mondo 2023-2024. Saranno RaiSport, canale 58 del digitale terrestre, e Eurosport a trasmettere le due manche del Gigante. La prima manche prenderà il via alle ore 10, la seconda alle 13:30.

I pettorali di A e B nello slalom maschile

Tanti gli italiani in pista oggi in Badia. Quelli che hanno le maggiori chance sono Luca De Aliprandini che prenderà il via nella prima manche con il pettorale numero 16 e Filippo Della Vite, che scatterà con il 14. Sarà il 42° a partire Alex Vinatzer. In pista anche Borsotti che avrà invece sulle spalle il 20, Zingerle scenderà con il 28, Kastlunger sarà in pista con il 60. L'ultimo italiano a scendere sarà Franzoni con il 66. Il favorito Odermatt avrà l'1, sarà seguito da Schwarz e Kristofferssen.

A che ora vedere lo slalom gigante maschile in diretta TV e streaming

In Badia lo slalom gigante si vivrà naturalmente su due manche. La prima inizierà alle 10, mentre la seconda scatterà ale 13:30. Dopo una quarantina di minuti si conoscerà il nome del vincitore. I tifosi e gli appassionati di sci potranno seguire tutto sia in chiaro su Rai 2 oltre che su RaiSport HD che su Eurosport 1, canale visibile agli abbonati di diverse piattaforme. Eurosport infatti è visibile su Sky, DAZN e Discovery+ e si può seguire in streaming anche con Sky Go e NOW. Il Gigante della Badia naturalmente in streaming pure su RaiPlay.