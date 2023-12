Sci alpino oggi in TV, dove vedere slalom maschile di Madonna di Campiglio: gli orari Secondo appuntamento con la coppa del mondo maschile di sci alpino. Oggi, venerdì 22 dicembre, la prima manche si disputa alle 17:45 mentre la seconda è in programma alle 20:45. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'ultima gara della Coppa del Mondo maschile di sci alpino prima della pausa natalizia si disputa sul Canalone Miramonti, la pista 3Tre iconica di Madonna di Campiglio dove in passato Alberto Tomba regalò all'Italia tre vittorie bellissime e storiche (1987, 1988, 1995). La prima manche va in scena oggi, venerdì 22 dicembre, alle 17:45 mentre la seconda (quella decisiva) è in programma di sera, a partire dalle 20:45. Un appuntamento da non perdere dopo la cancellazione a causa delle abbondanti nevicate di quello in calendario in Val d’Isere.

Lo svizzero Daniel Yule e il norvegese Henrik Kristoffersen (3 successi a testa a Madonna di Campiglio) sono osservati speciali e favoriti ma la concorrenza degli avversari è forte a cominciare dagli austriaci Manuel Feller (vincitore dell’unico slalom disputato finora in stagione) e Marco Schwarz oltre al francese Clément Noel (campione olimpico), agli svizzeri Ramon Zenhaeusern e Loic Meillard, ai norvegesi Alexander Steen Olsen e Atle Lie McGrath, al tedesco Linus Strasser.

Quanto agli italiani, il direttore tecnico del settore maschile Max Carca ha convocato sette azzurri: Alex Vinatzer (suo l'ultimo podio azzurro, con il terzo posto nel 2020 dopo quello di Gross nel 2016), Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Simon Maurberger e Corrado Barbera.

L’Italia maschile non vince in slalom dal 5 gennaio 2017 (Moelgg, a Zagabria) mentre per trovare un successo a Madonna di Campiglio bisogna andare indietro nel tempo di 18 anni (Giorgio Rocca nel 2005).

Dove vedere lo Slalom maschile in TV e in streaming

Lo slalom maschile della coppa del mondo di sci è visibile in diretta tv e in chiaro per tutti sulla Rai, a trasmetterlo sarà il canale Rai Sport HD (227 di Sky e 58 del digitale terrestre). In alternativa la gara andrà in onda anche su Eurosport 1 HD e sarà disponibile sul canale 210 della piattaforma di Sky oltre a Dazn (ma solo per abbonati). La diretta streaming sarà invece trasmessa su Rai Play, Discovery+, Dazn ed Eurosport 1 anche per dispositivi mobili.

L'orario dello slalom maschile a Madonna di Campiglio oggi

L'orario e il programma completo dello Slalom maschile in calendario per oggi sulla pista di Madonna di Campiglio (in Trentino Alto Adige). La prima manche è prevista nel pomeriggio, la seconda in serata. Ecco gli orari di oggi venerdì 22 dicembre:

Prima manche slalom maschile Madonna di Campiglio – ore 17:45

Seconda manche slalom maschile Madonna di Campiglio – ore 20:45.