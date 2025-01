video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom maschile di Schladming: orari e diretta A Schladming si terrà lo slalom maschile in notturna: tutte le informazioni sulla tappa austriaca, dove vedere le gare e l'orario di inizio delle due manche.

A cura di Ada Cotugno

Schladming accoglierà le gare in notturna della Coppa del Mondo di sci alpino 2024/25: dopo il Gigante andrà in scena anche lo Slalom maschile oggi, mercoledì 29 gennaio a partire dalle ore 17:45. Le nevi austriache ospiteranno questa tappa prima del grande evento dei Campionati mondiali che si svolgeranno a Saalbach dal 4 al 16 febbraio 2025. Il grande favorito è sempre Marco Odermatt, con Clement Noel che potrebbe essere il suo rivale principale in questa specialità, mentre per quanto riguarda l'Italia tutti sperano che Alex Vinatzer possa sfruttare il podio di Kitzbuehel per trovare nuovi successi in Austria anche se resterà difficile superare la concorrenza.

Lo Slalom maschile di Schladming, dove vederlo in diretta TV e streaming in chiaro

A Schladming sarà una gara inedita perché è tra le poche in questa Coppa del Mondo a disputarsi in notturna. L'appuntamento quindi è a un orario inconsueto per tutti gli appassionati: la prima manche dello slalom comincerà alle 17:45 mentre la seconda comincerà più tardi, non prima delle ore 20:45. Come al solito sarà possibile seguire la gara in diretta TV in chiaro sui canali Rai, e in particolare su Rai Sport. Possibile seguire anche il Super-G femminile su Eurosport, disponibile su Sky e DAZN, servizio riservato agli abbonati. Streaming gratuito su Rai Play, e poi anche su Eurosport play, DAZN, Sky GO, NOW e Discovery+, per gli abbonati.

L'orario dello Slalom maschile che si disputa a Schladming

