Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom maschile a Gurgl: orari e diretta Oggi domenica 24 novembre è il giorno dello slalom maschile sulle nevi austriache di Gurgl. Si inizia alle 10:30 con la prima manche e si partirà dai paletti alle 13:30 per la seconda. Diretta in chiaro sulla Rai e su RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Si torna a sciare anche per la Coppa del Mondo di Sci alpino maschile, oggi, domenica 24 novembre a Gurgl, in Austria. Di scena lo slalom con la classica doppia manche delle 10:30 e delle 13:30. Diretta in chiaro su Rai1 e su RaiPlay.

Fine settimana ricco quello che si sta delineando tra ieri sabato 23 e oggi domenica 24 novembre a Gurgl, in Austria, la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Se ieri son o state protagoniste le donne, oggi tocca agli uomini, con un altro slalom in programma con le due manche separate tra loro a 3 ore di distanza.

Nel comparto maschile saranno quattro gli azzurri chiamati al via della gara austriaca di Gurgl. Per la precisione, si tratta di Alex Vinatzer che deve difendere il bronzo iridato conquistato la scorsa stagione, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Stefano Gross. La presenza di un eventuale quinto azzurro al cancelletto di partenza sarà decisa solo all’ultimo momento dalla direzione tecnica azzurra.

I pettorali di Vinatzer, Sala e gli altri azzurri per lo slalom maschile

Per lo slalom maschile di oggi che si disputa in Austria, ci saranno dunque quattro atleti italiani al via, "capitanati" tra i paletti dal bronzo in carica, Alex Vinatzer che sarà il punto di riferimento dei suoi compagni. Ecco il numero dei pettorali con cui prenderanno il via: Vinatzer partirà per primo tra gli azzurri col numero 18, poi Gross col 35, Kastlunger col 37 ed infine Della Vite col 60.

Dove vedere Vinatzer e Sala nello slalom in TV e in streaming

Lo slamo maschile che si disputa oggi domenica 24 novembre a Gurgl in Austria sarà possibile vederlo integralmente sia in chiaro sia a pagamento. In quest'ultimo caso si vedrà su Eurosport per gli abbonati Sky, DAZN e Discovery+. Gratis visibile per tutti senza costi o abbonamenti, le due manche si potranno vedere anche sulla Rai in TV e su RaiPlay in live streaming.

A che ora si disputa lo slalom di Coppa del Mondo

Lo slalom maschile di Coppa del Mondo di Sci alpino 2024 sulle nevi di Gurgl, in Austria si disputa in doppia manche. La prima scatterà alle 10:30, mentre la seconda è prevista dalle 13:30 con ordine di partenza delle migliori della prima, nell'ultima fase.