Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo slalom gigante maschile a Solden: orari e diretta Coppa del Mondo di Sci alpino 2024 maschile che inizia oggi con le due manche (10:00 e 13:00) dello slalom gigante. Tra gli azzurri, speranze affidare ad Alex Vinatzer. Diretta in chiaro sui canali RAI e su RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Ieri 26 ottobre è stato il turno delle donne, oggi domenica 27 ottobre è il primo giorno che determina l'inizio ufficiale della stagione maschile di sci alpino con la Coppa del Mondo 2024/2025: gara d'esordio in Austria con gli atleti italianiche si cimenteranno nello slalom gigante.

Appuntamento, dunque, sulla Rettenbach di Sölden, in Austria, dove va in scena il primo atto della nuova stagione maschile: per i colori azzurri, occhi puntati su Alex Vinatzer che guiderà i propri compagni al debutto stagionale sugli sci. Il grande favorito è ancora e sempre lo svizzero Marco Odermatt che se la vedrà con il connazionale Loic Meillard, il norvegese Henrik Kristoffersen e lo sloveno Zan Kranjec.

I pettorali di Alex Vinatzer e degli azzurri per lo slalom gigante maschile

A che ora vedere lo slalom gigante maschile di sci: orario e programma

Dunque scendono in pista anche gli uomini, con uno slalom gigante in due manche che darà i primissimi importanti verdetti di inizio Coppa del Mondo. Il programma prevede due gare per lo Slalom gigante con una prima manche prevista per le ore 10:00 e la seconda manche fissata alle ore 13:00, salvo imprevisti per maltempo. Gli azzurri all'appello sono 5: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle, Simon Talacci e Alex Vinatzer.

Dove vedere lo slalom maschile in diretta TV e streaming

La nuova stagione di Coppa del mondo di sci alpino 2024-2025 sarà trasmessa in diretta in modalità abbonamento e quindi a pagamento, in TV attraverso i canali di Eurosport, disponibili anche su Sky e su Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW Tv. Ci sarà però l'opzione di vedere le gare trasmesse anche in chiaro, senza alcun costo aggiuntivo, con la diretta garantita sui canali RAI in TV e in streaming su Raiplay.