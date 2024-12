video suggerito

Sci Alpino oggi in TV: dove vedere lo slalom gigante maschile a Beaver Creek: orari e diretta Ultimo appuntamento americano per la Coppa del Mondo di sci alpino, oggi domenica 8 dicembre con il doppio via per lo slalom gigante maschile (2 manche alle 18:00 e alle 21:00 italiane). Diretta in chiaro sui canali Rai e su RaiPlay.

Continua la Coppa del Mondo formato America, con il nuovo appuntamento sulle nevi statunitensi di Beaver Creek dove oggi, domenica 8 dicembre 2024 sono di scena gli uomini impegnati nelle due manche dello slalom gigante terzo e ultimo appuntamento del weekend dopo la libera e il Super G. Diretta in chiaro in TV su RaiSportHD e in streaming su RaiPlay.

La stagione di Coppa del mondo di sci alpino 2024-25 maschile è approdata da venerdì 6 dicembre negli Stati Uniti, a Beaver Creek, con le gare di discesa libera, super G e slalom gigante. Oggi, domenica 8, l'ultima gara con le due manche sulle nevi di Beaver Creek in cui saranno impegnati anche diversi atleti azzurri, capitanati da Alex Vinatzer. Insieme a lui altri tre convocati: Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Hannes Zingerle.

I pettorali di Vinatzer e degli altri azzurri per lo slalom gigante maschile

Ultimo appuntamento americano per la Coppa del Mondo di sci alpino, oggi domenica 8 dicembre con il doppio via per lo slalom gigante maschile. In lista partenti anche quattro azzurri con le speranze risposte principalmente su Alex Vinatzer. Oltre al 25enne bolzanino scatteranno dai paletti di partenza anche Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Hannes Zingerle. I pettorali di tutti gli italiani in gara saranno annunciati qualche ora prima della partenza.

A che ora vedere lo slalom gigante maschile in diretta TV e streaming

Come per i precedenti appuntamenti di Coppa del Mondo di Sci alpino in America, attenzione sempre agli orari. A causa del fuso orario anche oggi, domenica 8 le due manche saranno trasmesse in Italia solamente nel tardo pomeriggio e in prima serata. La prima scatterà dalle 18:00 italiane, mentre la seconda – nella consueta distanza di 3 ore – partirà alle 21:00, con i migliori della 1a che scatteranno più tardi, in ordine inverso rispetto ai tempi ottenuti nella classifica parziale.

Dove vedere in TV e in diretta streaming lo slalom gigante di Beaver Creek

Come tutti gli appuntamenti della stagione di Coppa del mondo di sci alpino 2024-2025 anche l'appuntamento di oggi di slalom gigante, sarà trasmesso in diretta sui canali di Eurosport, disponibili anche su Sky e su DAZN, a pagamento e per i soli abbonati. Ci sarà la possibilità di vederlo anche in live streaming sulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW. In Italia, inoltre, le gare saranno trasmesse anche in chiaro e senza costi aggiuntibi: sui canali RAI e in streaming su Raiplay.