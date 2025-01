video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom gigante femminile di Kranjska Gora: orari e diretta Lo slalom gigante femminile di Kranjska Gora apre la Coppa del mondo del 2025 con due manche alle 9:30 e alle 12:30. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e partecipanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il 2025 dello sci alpino si apre oggi sabato 4 gennaio con lo slalom gigante femminile di Kranjska Gora in Slovenia. La prova valida per la Coppa del mondo 2024/2025 si disputerà sulla pista Podkoren e vedrà impegnate diverse sciatrici italiane. Oltre alla leader di specialità Federica Brignone che ha trionfato a Sölden e Semmering, ci saranno anche Marta Bassino e Sofia Goggia insieme ad altre 5 atlete.

Prima manche in programma alle 9:30 e seconda alle 12:30 con diretta TV in chiaro sulla Rai, e su Eurosport, DAZN e Sky, con streaming su RaiPlay, Sky GO, DAZN e Discovery+. Ecco tutto quello che c'è da sapere:

I pettorali di Federica Brignone, Sofia Goggia e le sciatrici azzurre per lo slalom gigante femminile

Nello slalom gigante femminile in programma oggi sabato 4 febbraio, ci saranno 9 sciatrici italiane impegnate. Pettorale rosso, in quanto leader della specialità, per Federica Brignone che si è imposta a Sölden e Semmering. Occhi puntati anche su Marta Bassino, e Sofia Goggia. Queste tutte le azzurre in gara sulla pista di Podkoren in ordine del numero di pettorale con cui prenderanno il via nella prima manche:

7. Federica Brignone (pettorale rosso)

11. Marta Bassino

16. Sofia Goggia

30. Asja Zenere

34. Elisa Platino

36. Ilaria Ghisalberti

37. Lara Della Mea

41. Roberta Melesi

62. Giorgia Collomb

A che ora vedere lo slalom gigante femminile di sci: orario e programma

Lo slalom gigante femminile di Kranjska Gora che apre il 2025 dello sci femminile è in programma oggi sabato 4 gennaio. Il programma è noto e prevede come sempre due manche: la prima inizia alle 9:30, mentre la seconda prenderà il via alle 12:30. Questo a meno di ritardi o complicazioni legati al maltempo sulla neve slovena della pista Podkoren.

Dove vedere lo slalom gigante femminile in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV lo slalom gigante femminile di Kranjska Gora? La gara di sci sarà trasmessa in TV in chiaro sui canali RAI e in particolare su Rai Sport. Possibile anche seguire la prova di Coppa del mondo di sci sui canali Eurosport, disponibili su Sky e DAZN per i rispettivi abbonati. Per quanto riguarda la diretta streaming, sarà disponibile sia su Rai Play gratis, e sia su DAZN, Sky GO, e Discovery+.