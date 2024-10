video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo slalom gigante femminile a Solden: orari e diretta Inizia ufficialmente oggi la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. Si riparte dall’Austria dalla pista di Sölden dove protagoniste saranno le donne nello slalom gigante (due manche, la prima alle 10, la seconda alle 13). Diretta in chiaro sui canali Rai e RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi 26 ottobre e domani 27 è il primo weekend che determina l'inizio ufficiale della stagione di sci alpino con la Coppa del Mondo 2024/2025: gara d'esordio in Austria con gli atleti italiani e italiane che si cimenteranno nello slalom gigante.

Appuntamento, dunque, sulla Rettenbach di Sölden, in Austria, dove va in scena il primo atto della nuova stagione che vedrà per prime a scendere in pista le donne nello slalom gigante femminile: per i colori azzurri, occhi puntati su Federica Brignone e Marta Bassino che guideranno il gruppo femminile in questo esordio, da teste di serie. Probabili protagoniste insieme alla vincitrice della Coppa del mondo generale, la svizzera Lara Gut-Behrami, con la statunitense Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova a fare da guasta feste.

I pettorali di Federica Brignone e delle azzurre per lo slalom gigante femminile

La Coppa del Mondo sarà aperta con Shiffrin che scenderà con il pettorale numero 1. La prima delle italiane sarà Brignone con il 5, seguita da Bassino con il 6. Scenderanno poi Melesi con il 23, Platino con il 24, Zenere con il numero 29 e Ghisalberti con il pettorale 33. Chiude la lista delle azzurre l'esordiente Collomb che affronterà la sua prima gara con il pettorale numero 53.

A che ora vedere lo slalom gigante femminile di sci: orario e programma

Dunque si inizia dalle donne, con uno slalom gigante in due manche che darà i primissimi importanti verdetti di inizio Coppa del Mondo. Il programma prevede due gare per lo Slalom gigante femminile con una prima manche prevista per le ore 10:00 e la seconda manche fissata alle ore 13:00, salvo imprevisti per maltempo. Le azzurre chiamate all'appello sono 7: Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb.

Per Collomb si tratta della prima convocazione assoluta in Coppa del mondo dopo le tre medaglie conquistate ai Giochi Olimpici Invernali Giovanili di Gangwon 2024.

Dove vedere lo slalom femminile in diretta TV e streaming

La nuova stagione di Coppa del mondo di sci alpino 2024-2025 sarà trasmessa in diretta in modalità abbonamento e quindi a pagamento, in TVsui canali di Eurosport, disponibili anche su Sky e su Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW Tv. Ci sarà però l'opzione di vedere le gare trasmesse in chiaro, diretta garantita sui canali RAI in TV e in streaming su Raiplay.