Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom gigante femminile a Semmering e il Super G maschile a Livigno: orari e programma

Doppio appuntamento oggi in Coppa del Mondo di sci alpino. Le donne sono impegnate in Austria nello slalom gigante, quasi in contemporanea a Livigno di scena il Super G maschile. Tutto visibile in TV e in streaming senza costi e in chiaro sui canali Rai.

Oggi Sabato 27 dicembre 2025, la Coppa del Mondo di sci alpino offre un doppio appuntamento imperdibile, con gare in contemporanea che coinvolgono Italia e Austria: slalom gigante femminile e Super G maschile. Appuntamento in TV e in streaming in chiaro sui canali Rai e su RaiPlay, senza costi aggiuntivi.

Sulle nevi austriache di Semmering, le donne si sfidano nello slalom gigante sulla pista Panorama. Se non ci saranno problemi legati al meteo, la prima manche prende il via alle ore 10:00, mentre la seconda è prevista alle 13:00, con le migliori specialiste mondiali pronte a dare spettacolo in una giornata dedicata alle porte larghe. Quasi contemporaneamente, in Italia, Livigno fa il suo storico debutto come sede di una gara maschile di Coppa del Mondo. Gara di giornata, il super G sulla pista Li Zeta (Tagliede), con partenza fissata alle 11:30 su un tracciato tecnico e spettacolare a 2.375 metri di quota, che culmina in un arrivo "cittadino" unico nel circuito, ideale per il pubblico presente.

Le azzurre allo slalom gigante di Semmering in Coppa del Mondo di sci

Nel gigante femminile tra le azzurre in gara non c'è ovviamente Federica Brignone che punta direttamente ai Giochi di Milano-Cortina, ma ci sono Marta Bassino, Roberta Melesi, Aja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea. Senza Lara Gut-Behrami, infortunata, attenzione alla svedese Sara Hector con la neozelandese Alice Robinson, la norvegese Thea Louise Stjernesund, la canadese Valerie Grenier e la croata Zrinka Ljutic.

Gli azzurri nel Super G maschile di Livigno in Coppa del Mondo di sci

Nel super G maschile sulla pista Li Zeta di Livigno gli italiani convocati sono guidati da Dominik Paris, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi e altri giovani come Giovanni Franzoni. I favoriti principali sono lo svizzero Marco Odermatt, l'austriaco Vincent Kriechmayr , il francese Cyprien Sarrazin.

Dove vedere in TV e in streaming lo Slalom gigante femminile e il Super G maschile

Le due competizioni. maschile e femminile, si intrecciano in una mattinata di emozioni che inizia alle 11:30 e si protrarrà fino al primo pomeriggio, attorno alle 14. Possibilità di seguire in diretta TV in chiaro e senza costi aggiuntivi, tutto, grazie al servizio offerto dalla Rai: su Rai 2, Rai Sport in TV e su RaiPlay per lo streaming. A pagamento, sui canali di Eurosport e di Discovery+.