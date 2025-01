video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom femminile di Flachau: orari e diretta Lo Slalom femminile di Flachau è in programma oggi martedì 14 gennaio in notturna in Austria. Ecco tutto quello che c’è da sapere su orari e diretta TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Coppa del mondo 2024/2025 di sci alpino prevede oggi martedì 14 gennaio lo slalom femminile di Flachau. Si gareggia sulla pista austriaca Hermann Maier Weltcupstrecke in notturna, con le due manche in programma alle 17:45 e alle 20:45. A rappresentare l'Italia saranno Giorgia Collomb, Martina Peterlini, Marta Rossetti e Lara Della Mea, con la possibilità di dare battaglia in quella che è la quinta tappa della World Cup femminile. Diretta TV e streaming in chiaro su Rai e Raiplay, oltre che su Eurosport, disponibile su Sky e DAZN, Discovery+ e NOW.

I pettorali di Giorgia Collomb e delle altre azzurre per lo slalom femminile di Flachau

Le azzurre che saranno impegnate in Coppa del mondo 2024/2025 sulla neve austriaca di Flachau saranno Giorgia Collomb, Martina Peterlini, Marta Rossetti e Lara Della Mea. Queste le convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi. Per i pettorali delle nostra portacolori bisognerà aspettare le prossime ore.

A che ora vedere lo slalom femminile di sci di Flachau: orario e programma

Lo slalom femminile di sci di Flachau è in programma martedì 14 gennaio. Si tratta di una gara in notturna sulla pista austriaca di Hermann Maier Weltcupstrecke. La prima manche è in programma alle ore 17:45, mentre la seconda inizierà alle 20:45. Eventuali slittamenti potrebbero essere legati solo a condizioni meteo difficili.

Dove vedere lo slalom femminile in diretta TV e streaming

Dove vedere lo slalom femminile in notturna di Flachau? Diretta TV in chiaro sui canali Rai, con la possibilità di seguire il tutto anche in streaming gratis su Raiplay. Possibile seguire anche la gara sulla piattaforma Eurosport che è disponibile sia su DAZN che su Sky. In streaming invece oltre a DAZN e Sky GO, si potrà vedere lo slalom anche su NOW e Discovery+, servizi sempre a pagamento per abbonati.