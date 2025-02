video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa libera maschile di Garmisch: orari e diretta La Discesa libera si disputa oggi a Garmisch-Partenkirchen a partire dalle ore 11:30. Italia a caccia del primo podio nella specialità. Diretta tv in chiaro e in streaming gratis sui canali della Rai.

La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa oggi, domenica 2 febbraio, a Garmisch-Partenkirchen, in Germania. È sulla pista bavarese che si disputa la Discesa libera maschile, specialità che quest'anno è stata avara di soddisfazione per l'Italia, mai a podio.

Finora la squadra azzurra ha regdistrato la vittoria di Mattia Casse in SuperG, il terzo posto di Luca De Aliprandini nello Slalom Gigante e il secondo di Alex Vinatzer nello Slalom Speciale. La gara odierna è anche l'ultima di Coppa prima dei Mondiali che sono in programma a Saalbach (in Austria) dal 4 al 16 febbraio.

Gli azzurri convocati per la discesa libera a Garmisch-Partenkirchen

Sono sette gli italiani convocati in occasione della prova di Discesa libera che nel calendario agonistico della stagione chiude la prima parte di stagione e fa ponte verso i Mondiali. A Garmisch-Partenkirchen, a partire nell'unica manche delle ore 11:30 (salvo variazioni dell'ultima ora) saranno protagonisti: Dominik Paris, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni.

ore 11:30 – Discesa libera maschile

Dove vedere la Discesa libera di Garmisch-Partenkirchen: diretta in chiaro

La gara di Discesa libera sulla pista bavarese sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e senza alcun costo aggiuntivo sulla Rai. Sarà Rai Sport HD a mandare in onda gratis la prova che chiuderà, di fatto, il circo bianco di Coppa del Mondo. La gara sarà visibile (ma in questo caso solo per abbonati) anche sui canali di Eurosport, Sky e DAZN.

La Discesa libera di Garmisch-Partenkirchen in streaming: dove vederla

Diretta streaming gratuita sulla piattaforma di Rai Play che seguirà la Discesa libera con servizi a commenti sulla tappa tedesca. In alternativa si potrà seguire la gara – sempre online – attraverso Discocvery+, la app di Sky Go oppure NOW (previo pagamento del pass sport).