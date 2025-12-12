Sci alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa libera femminile a St. Moritz: orari e programma

Sofia Goggia sarà tra le granfi protagoniste della discesa libera femminile a St. Moritz: a che ora ci sarà la gara e dove vederla in diretta TV.

Dopo le due tappe in scena tra Stati Uniti e Canada la Coppa del Mondo di sci alpino torna in Europa a St. Moritz per un doppio appuntamento di discesa libera. Le velociste saranno impegnate sulle nevi svizzere oggi, venerdì 12 dicembre, alle ore 10:15 e per loro sarà il primo test della stagione in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Come sempre l'appuntamento sarà visibile in diretta tv in chiaro sulla Rai.

Sarà una gara entusiasmante per tutte le atlete convocate in questa tappa, test fondamentale per il futuro. Nei giorni scorsi Lindsey Vonn si era distinta su tutte mantenendo un tempo bassissimo, seguita anche da Sofia Goggia che cercherà di avere la meglio in Svizzera per portare a casa punti fondamentali in queste prime discese della stagione che ci diranno tanto del percorso che le sciatrici potranno vivere in questa Coppa del Mondo.

Dove vedere la discesa libera femminile a St. Moritz in diretta TV e in streaming

Il sipario si alzerà oggi, venerdì 12 dicembre, a St. Moritz dove tutte le atlete saranno chiamate alla prima discesa libera di questa Coppa del Mondo. La gara comincerà alle ore 10:15 e si potrà vedere in diretta tv come sempre su Rai 2 che detiene i diritti in esclusiva della competizione. In contemporanea ci sarà anche la diretta streaming gratis offerta da RaiPlay, mentre chi possiede un abbonamento potrà seguire la discesa libera femminile anche su Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN.

Discesa libera femminile a St. Moritz di venerdì 12 dicembre: le italiane in gara

Con questa disciplina è impossibile non puntare gli occhi su Sofia Goggia che è tra le favorite assolute nella discesa libera di oggi. L'Italia ha diverse frecce al suo arco per la tappa di oggi e punterà anche su Laura Pirovano, oltre che su Sara Allemand, Vicky Bernardi, Elena Curtoni, Carlotta De Leonardis, Nadia Delago, Nicol Delago, Roberta Melesi e Sara Thaler.