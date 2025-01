video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super-G maschile di Kitzbuhel: orari e diretta Oggi in Austria a Ktizbuhel si disputer il Super G maschile di Coppa del Mondo di Sci alpino. La prova (in programma dalle 11:30) sarà visibile in diretta senza costi aggiuntivi in TV su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

A cura di Alessio Pediglieri

Nuova tappa di Coppa del mondo 2024-2025 di sci alpino maschile in Austria, a Kitzbuehel dove sono chiamati in causa i velocisti alla prima uscita stagionale sulle nevi austriache e che anticipano il fine settimana poi dedicato agli slalomisti. Diretta in TV e in streaming in chiaro su Rai 2 e RaiPlay.

C'è un Super G che potrà dire molto anche in chiave azzurra: sul Hahnenkamm e la mitica pista Streif, c'è anche Mattia Casse che, già vincitore del super G di Val Gardena nel suo primo successo in carriera, guida la squadra azzurra che si cimenterà in super G oggi 24 gennaio e poi domani in libera. Alex Vinatzer e compagni, invece, scieranno nello slalom sulla pista Ganslern il 26 gennaio.

L'elenco degli atleti azzurri della velocità è già stata stilata e le attenzioni andranno come sempre a Dominik Paris e, come già anticipato a Mattia Casse. Ecco l'elendo dei magnifici 11 ai cancelletti di partenza tra oggi e domani. Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Gregorio Bernardi, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso e Marco Abbruzzese.

Il Super G maschile di Kitzbuhel, dove vederlo in diretta TV e streaming in chiaro

Come tutte le prove di Coppa del Mondo di sci alpino anche il Super G di oggi venerdì 24 gennaio potrà essere seguito dagli appassionati sia in modalità cripata e a pagamento sia in chiaro e senza costi aggiuntivi. Grazie al servizio Rai, Rai 2 trasmetterà la gara visibile a tutti, mentre il live streaming è garantito su RaiPlay. Per gli abbonati, invece il Supr G sarà visibile – a pagamento – su su Eurosport 2 e – in streaming – su discovery+, DAZN, NOW e Sky Go.

L'orario del Super G maschile che si disputa oggi a Ktizbuhel

Al netto di condizioni meteo avverse che potrebbero modificare l'orario di inizio, a Ktizbuhel il Suoer G maschile di Coppa del Mondo prenderà il via alle 11:30