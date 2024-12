video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G maschile a Val Gardena: orari e diretta Primo appuntamento italiano per la Coppa del Mondo di sci alpino: dove vedere il Super G di Val Gardena e quali saranno gli azzurri in gara per questo esordio in Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ada Cotugno

La Coppa del Mondo di sci alpino torna in Italia per un nuovo appuntamento: oggi, venerdì 20 dicembre 2024, in Val Gardena ci sarà i Super G maschile, una grande occasione per Giovanni Franzoni per confermarsi dopo lo strepitoso quarto posto trovato a Beaver Creek. Sulle nevi di casa l'azzurro affronterà i migliori velocisti della competizione, a partire dai campioni Dominik Paris e Christof Innerhofer. Diretta disponibile in chiaro sui canali Rai e in streaming su Eurosport.

Il Super G sarà il primo appuntamento del weekend che sarà come sempre ricco di gare e di eventi anche in questa prima tappa italiana: il giorno dopo gli sciatori saranno impegnati nella discesa libera .

I pettorali di Franzoni azzurri per il Super G maschile

Grande attenzione per il 23enne che la scorsa settimana ha ottenuto un ottimo risultato. Franzoni scenderà con il pettorale numero X e accanto a lui per il debutto italiano di questa Coppa del Mondo ci saranno anche…

A che ora vedere il Super G maschile in diretta TV e streaming

Questa volta gli appassionati italiani non dovranno impostare sveglie e fare i conti con il fuso orario. L'appuntamento per il Super G maschile in Val Gardena è per oggi, venerdì 20 dicembre, con la partenza fissata per le ore 11:45, lo stesso orario della discesa libera che invece andrà in scena il giorno dopo.

Dove vedere in TV e in diretta streaming il Super Ga Val Gardena

Come sempre anche questo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino sarà trasmesso dai canali di Eurosport, visibili anche per chi ha un abbonamento a Sky e DAZN. La gara sarà disponibile anche in diretta in chiaro sui canali Rai, mentre per lo streaming gratuito è a disposizione il sito e l'app di Raiplay, oltre alle piattaforme a pagamento come Discovery+, SkyGo e NOW.