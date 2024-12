video suggerito

Sci Alpino oggi in TV: dove vedere il Super G maschile a Beaver Creek: orari e diretta Oggi sabato 7 dicembre si disputa il Super G maschile di Beaver Creek, in programma dalle ore 18:30. La gara femminile di Tremblant è stata cancellata per mancanza di neve. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

In questo sabato 7 dicembre si sarebbero dovute disputare due gare di Coppa del Mondo di Sci 2024-2025. Ma la gara femminile in programma a Mont Tremblant in Canada è stata annullata per mancanza di neve, così come quella che si sarebbe dovuta tenere l'8 dicembre. Si tiene oggi ‘solo' il Super G maschile a Beaver Creek, che si potrà seguire in diretta TV in chiaro su RaiSport, oltre che su Eurosport.

I pettorali di Paris e Casse per il Super G

Sulla Birds of Pay di Beaver Creek ce n'è per tutti i gusti in questo fine settimana, dove sono stati prima i discesisti a correre. Oggi tocca ancora agli uomini più veloci. Saranno tanti gli azzurri in pista in Colorado. Quelli con il maggior numero di chance sono senz'altro Dominik Paris e Mattia Casse. Occhio a Christof Innerhofer. Gli altri italiani in gara saranno Guglielmo Bosca, Florian Schieder, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni e Giovanni Borsotti. I pettorali degli atleti verranno resi noti nelle ore precedenti alla discesa.

A che ora vedere il Super G maschile in diretta TV e streaming

La gara di Beaver Creek si potrà seguire come sempre in due modi. In chiaro il Super G di Beaver Creek si potrà vedere su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Si parte alle 18:30 ora italiana (le 11:30 locali). Una sola manche che decreterà il vincitore. Diretta TV anche su Eurosport ma per abbonati, sia di Sky che di DAZN che di Discovery+. Streaming possibile in chiaro con RaiPlay e per abbonati con SkyGo, NOW, DAZN e Discovery+.

La classifica di Coppa del Mondo di Sci maschile 2024-2025

Il norvegese Kristoffersen e il francese Noel hanno 200 punti, seguono altri due norvegesi Steen Olsen (148) e McGrath (142). Il primo degli italiani è Alex Vinatzer, decimo con 59 punti.