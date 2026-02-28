Sci Alpino oggi in TV, dove vedere il Super G di Soldeu e la discesa di Garmisch: orari e programma

Doppio appuntamento sulla neve oggi sabato 28 febbraio per la Coppa del Mondo di sci maschile e femminile post Milano Cortina. Appuntamenti entrambi visibili in chiaro sui canali Rai in TV e in streaming.

Il SuperG femminile di Soldeu in Andorra e la discesa libera maschile di Garmisch-Partenkirchen in Germania fanno parte del calendario di Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, post-Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e si disputano quest'oggi sabato 28 febbraio 2206.

Per quanto riguarda il SuperG di Soldeu femminile di Coppa del Mondo, si scierà a partire dalle ore 10:15 ed è un recupero di una gara precedentemente cancellata dal calendario. Originariamente prevista per domenica 11 gennaio 2026 a Zauchensee in Austria. Fu cancellata a causa di forte vento e neve eccessiva che resero impraticabili le piste con il tracciato insicuro e non omologabile dalla FIS. Così so ì deciso di ha deciso di recuperarla inserendola nel programma post Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 modificando leggermente il calendario originale.

La discesa libera di sabato 28 febbraio 2026 a Garmisch-Partenkirchen riguarda invece la Coppa del Mondo di sci maschile sulla pista Kandahar, con start alle ore 11:45. Si tratta anche in questo caso della prima gara veloce post-Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, quindi molto attesa per definire le classifiche di discesa e generale.

Super G di Soldeu e discesa di Garmisch: italiani e favoriti delle due gare

Favoriti tra gli uomini a Garmisch, c'è ovviamente Marco Odermatt, lo svizzero dominatore assoluto della velocità e generale. Attenzione anche al norvegese Aleksander Aamodt Kilde e all'austriaco Vincent Kriechmayr. Gli italiani convocati dovrebbero essere 9 tra cui spiccano i nomi di Dominik Paris e Christof Innerhofer.

Tra le donne, le favorite della vigilia sono la neozelandese Alice Robinson già vincitrice a St. Moritz, la francese Romane Miradoli e la tedesca Emma Aicher. Le italiane saranno in 10 capitanate da Sofia Goggia, leader in SG, con la ritrovata Federica Brignone. Le altre azzurre attese sono Elena Curtoni, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago, Roberta Melesi, Sara Allemand, Asja Zenere.

Dove vedere il Super G e la discesa in diretta TV e in streaming

Le due gare in programma oggi sabato 28 febbraio sono in diretta integrale e in chiaro senza costi aggiuntivi su Rai 2 e RaiSport HD e con diretta streaming su RaiPlay. A pagamento per i propri abbonati, appuntamento invece su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, NOW e Sky Go.