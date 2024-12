Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Slalom maschile in Alta Badia: orari e diretta

video suggerito

Oggi lunedì 23 dicembre si disputa una nuova prova di Coppa del Mondo di Sci alpino maschile con lo slalom in Alta Badia. Come è oramai consuetudine, si è imboccata la strada che ci condurrà fino alle vacanze natalizie e da tradizione il calendario si è trasferito sulle nevi italiane con appuntamenti imperdibili come quelli che stiamo vivendo tra Val Gardena e Alta Badia. Eventi da seguire in diretta in chiaro, senza costi, grazie ai canali Rai in TV e a RaiPlay per il live streaming.

Lo slalom maschile di oggi, lunedì 23 dicembre chiuderà il ricchissimo programma prima del Natale. Sono previste ovviamente due manche di slalom, la prima che scatterà dai paletti di partenza alle 10:00, la seconda che darà appuntamento alle 13:30. Ovviamente, gli orari sono soggetti alle condizioni meteo ed eventuali ritardi saranno segnalati per tempo. Lo slalom di oggi chiude la due giorni maschile sulla iconica pista della Gran Risa dopo che ieri, domenica 22 dicembre era andato in scena lo Slalom gigante.

I pettorali degli azzurri per lo slalom maschile in Alta Badia

Dopo la prova nello slalom gigante di ieri domenica 22 dicembre secondo appuntamento sulle nevi italiane dell'Alta Badia. Quest'oggi si disputano le due manche dello slalom maschile dove le attese più grandi per i colori azzurri sono riposte in Alex Vinatzer che scenderà con il numero 18. Con il 28 invece Kastlunger, 33 per Gross. Assente De Aliprandini.

A che ora vedere lo slalom maschile in diretta TV e streaming

Oggi lunedì 23 dicembre 2024, lo slalom maschile si disputa in due momenti distinti: la prima manche con partenza alle 10:00 e la seconda al via alle 13:30 (condizioni meteo permettendo). Per seguire in diretta TV in chiaro la prova basterà sintonizzarsi sui canali Rai per la visione gratuita. Diretta TV anche sui canali Eurosport, visibili su Sky e DAZN a pagamento. Per quanto riguarda lo streaming sarà disponibile per gli abbonati su Discovery+, Sky GO, DAZN e NOW TV mentre in chiaro l'appuntamento sarà sul portale Raiplay.