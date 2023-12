Sci alpino oggi in TV, dove vedere discesa libera maschile in Val Gardena: gli orari Oggi giovedì 14 dicembre alle 11:45 la discesa maschile di Coppa del Mondo di sci 2023 in Val Gardena. Dieci azzurri convocati per un weekend di gare veloci. Le prove sono iniziate martedì: attesa per i nostri Paris, Casse e Franzoni.

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2023 sbarca in Italia con la sfida a tutta velocità sulla Saslong, una delle piste più impegnative e spettacolari del circuito. Con questa discesa si apre il weekend in Val Gardena con cui si recuperano le gare annullate di una stagione iniziata nel peggiore dei modi per le intemperie. La discesa maschile di Val Gardena è in programma alle ore 11.45 di quest'oggi, giovedì 14 dicembre ed è visibile in tv e streaming sui canali di Eurosport per gli abbonati e sulla Rai per le dirette in chiaro. Si scierà però fino a lunedì con altre prove maschili in Alta Badia.

Le prove sono iniziate dalla giornata di martedì 12 ma la prima prova di CdM è proprio quest'oggi all'ora di pranzo. Una sfida tra gli uomini jet nella speranza che il maltempo non faccia di nuovo il protagonista assoluto con ulteriori slittamenti. In totale sono dieci gli azzurri convocati per le gare veloci in Val Gardena: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca.

Dove vedere la discesa maschile in TV e in streaming

Si inizia con le gare oggi, giovedì 14 dicembre alle 11:45, con la discesa libera maschile in Val Gardena. Come tutte le gare di Coppa del mondo di sci alpino, gli appuntamenti del weekend per lo sci maschile in Val Gardena verrà trasmessa in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati, a pagamento, sarà necessario sintonizzarsi su su Eurosport 1, mentre per lo streaming live, a pagamento servizio attraverso Discovery+, Sky Go, NOW w Dazn.

Leggi anche Le gare di sci alpino del 2 dicembre 2023

L'orario della discesa maschile in Val Gardena di oggi

La discesa maschile in Val Gardena si disputa oggi all'ora di pranzo, con partenza prevista alle 11:45. Il primo appuntamento di un weekend votato allo sci maschile. Che in questo fine settimana prevede le nevi gardenesi e per poi spostarsi su un'altra tappa italiana, in Alta Badia dove si gareggerà sia domenica che lunedì. Ecco il programma completo di tutte le prove di Coppa del Mondo.

Venerdì 15 dicembre: 11,45, SuperG maschile Val Gardena

Sabato 16 dicembre: 11,45 Discesa libera maschile Val Gardena

Domenica 17 dicembre: ore 10 e ore 13.30, gigante maschile Alta Badia

Lunedì 18 dicembre: ore 10 e ore 13:30, gigante maschile Alta Badia