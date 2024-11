video suggerito

Sci alpino in TV, dove vedere Slalom gigante femminile a Killington: orari e diretta A Killington in Vermont (Stati Uniti) oggi si disputa lo slalom gigante femminile di Coppa del mondo di sci alpino. Sulle nevi americane le migliori, con Brignone e Goggia che guidano il gruppo delle azzurre. Appuntamento in chiaro in TV su Rai SportHD. Prima manche alle 16:00, seconda alle 19:00.

Inizia il primo dei tre fine settimana di appuntamenti con la Coppa del mondo femminile di sci alpino sulle nevi nordamericane con l’appuntamento di Killington, nel Vermont. Oggi, sabato 30 novembre è di scena uno slalom gigante con la prima manche alle ore 16.00 italiane e una seconda manche fissata per le ore 19.00. Diretta tv in chiaro su RaiSport e a pagamento su Eurosport.

A Killington oggi inizia il ‘trittico' americano, seguito il 7 e 8 dicembre dai due giganti di Mont Tremblant e sabato 14 e domenica 15 dicembre dalla discesa e supergigante di Beaver Creek. Occasione d'oro per Mikaela Shiffrin davanti ai propri tifosi, con la possibilità di tagliare il traguardo dei 100 successi in coppa, ma a contrastarla ci sarà la nostra Federica Brignone. La valdostana è stata la vincitrice nell’unico gigante sinora disputato in questa stagione sulla pista di Soelden. Ci sarà anche Marta Bassino e Sofia Goggia da una pattuglia italiana femminile che verrà completatada Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.

Dove vedere Brignone e Goggia nel gigante in TV e in streaming

Il gigante femminile che si disputa oggi sabato 30 novembre a Killington in Vermont, Stati Uniti, sarà possibile vederlo integralmente sia in chiaro sia a pagamento. In quest'ultimo caso si vedrà su Eurosport per gli abbonati Sky, DAZN e Discovery+. Gratis visibile per tutti senza costi o abbonamenti, le due manche si potranno vedere anche sulla Rai in TV (RaiSportHD) e su RaiPlay in live streaming.

A che ora si disputa il gigante femminile di Coppa del Mondo

Attenzione agli orari. La gara si svolge negli Stati Uniti e dunque gli orari italiani sono diversi da quelli canonici. Appuntamento nel pomeriggio e in prima serata: prima manche alle 16:00, la seconda a partire dalle 19:00.