Sci alpino in TV, dove vedere Slalom femminile a Killington: orari e diretta Secondo appuntamento sulle nevi di Killington in Vermont (Stati Uniti) oggi domenica 1° dicembre. La Coppa del Mondo femminile propone lo slalom che scatterà tra i paletti alle 16:00 italiane. Diretta in chiaro in TV su RaiSportHD e in live streaming su RaiPlay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Continua il weened americano della Coppa del Mondo di Sci alpino 2024-2025 con la seconda tappa sulle nevi di Killington, in Vermont (Stati Uniti): oggi domenica 2 dicembre è di scena lo slamo femminile, con una doppia manche con inizio alle 16:00 italiane. Diretta in chiaro in TV su RaiSportHD e in streaming grazie a RaiPlay, a pagamento e in esclusiva su Eurosport.

La quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino riparte dunque dall'America e si prende l'intera scena del Circo bianco visto che coincide con il fine settimana di sosta per il circuito maschile, che tornerà protagonista a partire solamente dal 3 dicembre con le prove cronometrate in vista della discesa di Beaver Creek, sempre negli Stati Uniti. Il doppio appuntamento di Killington, prevede lo svolgimento del gigante avvenuto ieri, sabato 30 novembre, e dello slalom nella giornata di oggi, domenica 1° dicembre. In entrambi i casi attenzione massima agli orari perché si scia in America e subentra il fuso orario: la prima manche inizia alle ore 16.00 italiane (le 10.00 locali), mentre la seconda scatta tre ore più tardi (19.00 italiane, le 13.00 in Vermont).

Accia ovviamente a Mikaela Shiffrin che si presenta con il pettorale giallo di leader della classifica generale dopo tre tappe di CdM, grazie alle due vittorie consecutive tra i pali stretti a Levi e Gurgl, con un vantaggio di 97 punti sulla sua prima inseguitrice, l’austriaca Katharina Liensberger. Le altre big sono più distanti, con Federica Brignone che ha vinto il gigante inaugurale di Soelden.

I pettorali di Brignone, Goggia e le altre azzurre per lo slalom femminile di oggi domenica 1° dicembre

Seconda giornata a Killington con lo slalom protagonista. Favorita d'ufficio ovviamente la Shiffrin ma anche le azzurre proveranno a dare battaglia. Ecco i numeri di partenza delle nostre atlete:

Dove vedere Brignone e Goggia nello slalom in TV e in streaming

Lo slalom femminile che si disputa oggi domenica 1 dicembre a Killington in Vermont, Stati Uniti, si può vedere integralmente sia in chiaro sia a pagamento. In quest'ultimo caso si vedrà su Eurosport per gli abbonati Sky, DAZN e Discovery+. Gratis e visibile per tutti senza costi o abbonamenti, le due manche si potranno vedere anche sulla Rai in TV (digitale terrestre al canale RaiSportHD) e su RaiPlay in live streaming.

A che ora si disputa il gigante femminile di Coppa del Mondo

Attenzione agli orari perché la gara si svolge negli Stati Uniti e dunque gli orari italiani sono diversi da quelli canonici. Appuntamento nel pomeriggio e in prima serata: prima manche alle 16:00 (le 10:00 americane), la seconda a partire dalle 19:00 (le 13:00 americane)