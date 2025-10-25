Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile di Solden: orari e diretta

Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo di sci alpino che prenderà il via oggi, sabato 25 ottobre, con lo Slalom Gigante femminile a Solden: la tradizionale prima tappa in Austria darà il via alla stagione che accompagnerà gli appassionati fino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Si comincerà con la prova femminile dove mancheranno all'appello Federica Brignone, trionfatrice della scorsa edizione, e anche Marta Bassino che si è infortunata in questa settimana ed è stata sottoposta a un'operazione chirurgica, per poi seguire con l'esordio della gara maschile in programma sempre in Austria il giorno successivo. Diretta TV disponibile in chiaro sui canali Rai, streaming su Raiplay, Discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN.

Dove vedere lo Slalom Gigante femminile di Solden: la diretta TV in chiaro

In Austria si apre la stagione e farà il suo esordio lo Slalom Gigante femminile: le italiane Sofia Goggia, Asja Zenere, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti, Elisa Platino, Giulia Valleriani e Laura Steinmar saranno tra le grandi protagoniste di questo primo appuntamento che potrà essere seguito in diretta TV in chiaro su Rai Sport HD, come tutte le restanti gare di questa competizione. In contemporanea la gara di apertura di questa Coppa del Mondo si potrà vedere in TV anche su DAZN attraverso il canale Eurosport 1.

Lo Slalom Gigante femminile di Solden, dove vederlo in diretta streaming: l'orario

Per la gara di oggi sono previste le classiche due manche: la prima si terrà a partire dalle ore 10:00, mentre la seconda discesa ci sarà non prima delle ore 13:00. Lo Slalom Gigante femminile austriaco si potrà seguire anche in streaming, in forma gratuita su RaiPlay, mentre chi possiede un abbonamento avrà a disposizione Eurosport 1, canale disponibile su discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.