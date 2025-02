video suggerito

Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile del Sestriere: orari e diretta Oggi, venerdì 21 febbraio, a Sestriere riparte la Coppa del Mondo di sci alpino dopo la parentesi mondiale in Austria. Impegnate le donne nello slalom gigante, in diretta con le due manches in chiaro sulla Rai e su RaiPlay.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo i Mondiali austriaci di Saalbach la Coppa del Mondo di Sci alpino femminile riparte dall'Italia e più precisamente dal Sestriere. Oggi, venerdì 21 febbraio di scena lo Slalom gigante femminile, il primo di un weekend che si concluderà domenica 23. Il tutto, come sempre, in TV e in streaming visibile a tutti grazie al servizio messo a disposizione della Rai.

Cornice indiscussa sarà la pista di Sestriere dove oggi, venerdì 21, si disputa il primo dei due slalom giganti femminili in programma, con quello di oggi che di fatto recupera quello cancellato sulla neve nordamericana di Mont Tremblant ad inizio dicembre. Tutti gli occhi del mondo dello sci sono rivolti ovviamente alla nostra Federica Brignone, reduce dall’oro e dall’argento iridati vinti in Austria rispettivamente in slalom gigante ed in super-G. Proprio a Sestriere può vantare anche un successo in gigante quando nel 2020 arrivò sul gradino più alto del podio ex aequo con la slovacca Petra Vlhova. Brignone è attualmente anche la leader della classifica generale davanti alle svizzere Lara Gut-Behrami e Camille Rast, oltre ad essere terza nella classifica di specialità.

Dove vedere lo slalom gigante femminile di Sestriere: Brignone e le altre azzurre al via

Sono state convocate complessivamente 17 azzurre per il trittico di gare nella località piemontese di Sestriere. Fra le porte larghe agiranno Marta Bassino, Roberta Melesi, Federica Brignone , Sofia Goggia, Asja Zenere, Elisa Platino, Alessia Guerinoni, Sophie Mathiou, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea. Fra i pali stretti ci sarà invece spazio anche a Marta Rossetti, Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Celina Haller, Vera Tschurtschentahler e Lucrezia Lorenzi. La gara, come tutte le altre prove che si sono disputate ai Mondiali di sci alpino, sarà trasmessa in doppia modalità: in chiaro e gratuitamente o per abbonati a pagamento. Per la prima opzione, appuntamento su Rai Sport HD che seguirà le due manche con collegamenti da studio per gli approfondimenti e le interviste. Nel secondo caso, Eurosport offrirà la diretta per i suoi abbonati.

Slalom gigante femminile a Sestriere, dove vederlo in streaming: gli orari

Anche per il live streaming si può seguire la prova odierna di slalom maschile o in chiaro collegandosi al portale RaiPlay, senza costi, oppure – a pagamento – Discovery+, Sky Go e il servizio on demand di NOW. Lo slalom gigante si disputerà in doppia manche: primo appuntamento previsto alle 10:30 poi, condizioni meteo permettendo, seconda discesa fissata alle 13:30.