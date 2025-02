video suggerito

Mondiali sci alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa libera femminile: orari e diretta La Discesa libera femminile dei Mondiali di sci di Saalbach-Hinterglemm è in programma oggi alle 11:30. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla diretta TV. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Discesa libera femminile è la gara in programma oggi sabato 8 febbraio ai Mondiali di sci alpino di Saalbach-Hinterglemm. La gara è in programma alle 11:30 e vedrà la partecipazione delle punte di diamante della nostra squadra, ovvero Federica Brignone e Sofia Goggia che proveranno a lottare per la medaglia d'oro o a centrare il podio. L'avversaria da battere è Lara Gut Behrami. Diretta TV per la Discesa libera femminile in chiaro sulla Rai, oltre che su Eurosport, Sky e DAZN, con streaming su Rai Play, Sky Go, DAZN, e Discovery+

I pettorali delle azzurre impegnate nella Discesa libera femminile dei Mondiali di Sci

A rappresentare l'Italia nella discesa femminile saranno in primis Federica Brignone e Sofia Goggia che proveranno a portare a casa una medaglia. Entrambe hanno tutte le carte in regola per competere per l'oro: pettorale numero 12 per Goggia e 14 per Brignone. Con loro ci saranno Nicol Delago (3) e Laura Pirovano (13), che proveranno a stupire dopo le ottime prove dei giorni scorsi. L'avversaria numero uno sarà Lara Gut-Behrami (8) tra le favorite, con l'americana Breezy Johnson (1) che potrebbe essere l'altra candidata al podio.

Dove vedere la Discesa libera femminile dei Mondiali di sci in TV: diretta in chiaro

Dove vedere in TV la Discesa libera femminile dei Mondiali di sci? Diretta in chiaro sui canali Rai, Rai Due e Rai Sport. Possibile anche seguire l'evento su Eurosport, disponibile sia su Sky che DAZN, per i rispettivi abbonati.

La Discesa libera femminile dei Mondiali di sci alpino a Saalbach in diretta streaming: gli orari

La Discesa libera femminile in programma oggi sabato 8 febbraio a partire dalle 11:30 si potrà vedere in streaming gratuito sulla piattaforma di Rai Play. Possibile seguire anche la diretta su dispositivi portatili e computer su Eurosport player, Sky GO, DAZN e Discovery+. Tutti servizi a pagamento, per gli abbonati.