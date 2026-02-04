Mikaela Shiffrin mostra l’impressionante “tartaruga” di muscoli sulla schiena: a cosa serve

Mikaela Shiffrin è e sarà una delle stelle assolute dei Giochi di Milano Cortina 2026. L’americana in un video ha mostrato il suo fisico scolpito, stupendo per la sua schiena scolpita.

Mikaela Shiffrin si presenta alle Olimpiadi con il ruolo di grande favorita. La sciatrice americana cercherà di vincere più di una medaglia d'oro. È la regina dello sci femminile, quattro anni fa a Pechino venne sconfitta dalla paura. Ora ci riprova, più forte anche nell'animo. Ma pure nel fisico, scolpito letteralmente, che ha mostrato con una foto postata sui social.

La ‘tartaruga' c'è ma non è sull'addominale

La sciatrice americana è una campionessa assoluta, proverà a vincere ancora una medaglia ai Giochi di Milano Cortina. Recentemente ha mostrato il suo fisico scolpito. Shiffrin ha pubblicato un video sui social media in cui si mostra a pancia in giù con la schiena scoperta. La si vede mentre contrae i muscoli e si notano dei rigonfiamenti visibili lungo la sua schiena. In poche parole, la campionessa così mette in risalto i muscoli che corrono lungo la colonna vertebrale, creando di fatto una sorta di ‘tartaruga' ma non sull'addominale.

Mikaela Shiffrin ha vinto 106 gare in Coppa del Mondo, 3 le medaglie olimpiche.

"Cerco di mantenere l'intera colonna vertebrale il più libera possibile"

Shiffrin ha rivelato di avere spesso tensioni in questa zona del corpo e ha cercato di allenarla e curarla. A Women's Health ha dichiarato: "Cerco di mantenere l'intera colonna vertebrale, segmento per segmento, il più mobile e libera possibile, in modo da poter distribuire il carico su tutta la colonna vertebrale e non concentrarlo in un'unica area".

Come si allena Shiffrin per avere i muscoli sulla schiena

La sciatrice lo ha spiegato, non è un fatto puramente estetico, ma di protezione della colonna. Grandi carichi di lavoro costringono la schiena a stabilizzare il peso. L'americana usa carichi importanti che costruiscono lo spessore dei muscoli paravertebrali. Per arrivare a quel livello serve tanto impegno e tanto tempo. Intanto con le ‘Back Extensions' con le quali la campionessa aggiunge una rotazione in cima e tiene un peso al petto per rendere l'esercizio più difficile.

Shiffrin mentre celebra l’ennesima vittoria in Coppa del Mondo.

Poi effettua dei breve esercizi a corpo libero, usando anche il GHD (Glute-Ham Developer), uno degli attrezzi più duri in palestra che si usa per i glutei e la parte bassa della schiena. Va da sé, ma è giusto ribadirlo, che il ‘back six-pack' si nota solo se la percentuale di grasso corporeo è molto bassa.

Le gare a cui partecipare Mikaela Shiffrin alle Olimpiadi 2026

Mikaela Shiffrin detiene il record di vittorie in Coppa del Mondo, veleggia verso l'ennesima coppa della generale, ma ha un conto aperto con le Olimpiadi. Certo tre medaglie le ha già portate a casa, due d'oro e una d'argento. Ma considerando il suo palmares sono poche. Nel 2014 a 19 vinse l'oro, nel 2018 si è ripetuta, nel 2022 è stata una disfatta totale. Ora ci riproverà correndo lo slalom per la combinata a squadra, il Super G, lo slalom gigante e quello speciale.