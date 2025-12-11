Michelle Gisin cade a 100 chilometri orari: la sciatrice sarà operata per una lesione cervicale

La sciatrice svizzera, due volte campionessa olimpica, è caduta durante le prove della Discesa libera di St.Mortiz. Gosin muove le gambe e le braccia, ma ha subito una lesione cervicale e sarà operata.

Michelle Gisin è caduta malamente durante le prove della discesa libera di St.Moritz. La due volte campionessa olimpica ha sfondato la prima fila di reti di sicurezza ed è finita nella seconda rete di sicurezza mentre viaggiava a oltre 100 chilometri orari. Cosciente ha lasciato la pista con l'ausilio dei soccorritori. Trasportata in ospedale tramite l'elisoccorso ha effettuato i primi accertamenti, che hanno evidenziato una lesione alla colonna cervicale. Gisin sarà operata in questo stesso giovedì. Muove le gambe e le braccia.

L'incidente sugli sci: la caduta nelle prove a St.Moritz

Gisin, che ha vinto l'oro in combinata ai Giochi del 2018 e del 2022, è stata trasportata in elisoccorso a Zurigo dove gli esami hanno evidenziato una serie di lesioni. In primis una lesione alla colonna cervicale, la parte superiore della colonna vertebrale composta dalle vertebre C1-C7 a supporto del cranio. Per questa lesione sarà necessario l'intervento chirurgico. Gisin, fortunatamente, riesce a muovere sia le braccia che le gambe.

Ma, la Swiss Ski, fa sapere che soltanto dopo l'operazione alla colonna cervicale, prevista già in questa giornata, si potranno quantificare le lesioni sofferte dalla sciatrice, comprese quelle al polso destro e al ginocchio sinistro.

I soccorritori portano Michelle Gisin sull’elicottero, che ha portato prontamente la sciatrice in ospedale a Zurigo.

Gut-Behrami, Suter e Gisin infortunate

Michelle Gisin, che da qualche anno è legata sentimentalmente allo sciatore italiano Luca De Aliprandini, è la terza sciatrice svizzero di altissimo livello ha subire un infortunio nell'arco di pochissimi giorni. La Svizzera ha perso per tutta la stagione Lara Gut-Behrami, che ha subito la rottura del crociato anteriore, e almeno fino a gennaio Corinne Suter, che spera almeno di recuperare per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.