Michela Moioli cade prima della gara a Livigno e sbatte la testa: dimessa dall’ospedale, come sta

Moioli ha battuto la faccia durante l’inspection in pista di ieri riportando un trauma facciale: sarà valutata stasera e domani, ma la gara non dovrebbe essere a rischio.

Grande apprensione per Michela Moioli che domani debutterà nella prima manche dello Snowboard cross a Livigno: ieri la campionessa mondiale è caduta durante l'inspection della pista dopo essersi scontrata con un'altra atleta che le ha fatto perdere l'equilibrio e ha riportato un trauma facciale, come annunciato in un comunicato ufficiale dalla Federsci. Non dovrebbe essere in pericolo la sua presenza nella gara di domani perché è stata dimessa dall'ospedale con esami tutti negativi, ma resterà nella sua stanza d'albergo sotto osservazione dei medici come riportato oggi dalla Rai che ha parlato del suo incidente avvenuto nella giornata di ieri.Verrà valutata anche stasera e domattina prima di avere l'ok per partecipare alla sua prima gara di queste Olimpiadi Invernali.

Come sta Moioli dopo la caduta in allenamento

La campionessa del mondo punta al podio nella gara di snowboard cross di domani: nel 2018 a PyeongChang si era laureata campionessa Olimpica e nel 2022 a Pechino aveva vinto la medaglia d'argento nella priva a squadra e spera di poter salire sul podio anche in queste Olimpiadi Invernali che si disputano in casa. È tra le atlete più attese in gara ma la vigilia è stata rovinata da un piccolo incidente di percorso durante l'allenamento a Livigno. Moioli è caduta per un errore della partecipante che la precedeva durante l'inspection della pista e ha battuto la testa sul terreno, ma per fortuna l'impatto non dovrebbe avere nessuna conseguenza sulla sua partecipazione alla gara.

L'italiana è stata trasportata subito in ospedale dove è stata sottoposta a ecografia, radiografia e tac, esami risultati negativi. Non c'è nessun pericolo e neanche la gara di domani dovrebbe essere messa in discussione: non ha nessun problema fisico e ha riportato un trauma facciale dopo aver battuto con il volto a terra, fortunatamente senza gravi conseguenze. È stata dimessa dall'ospedale e si trova nella sua camera d'albergo dove viene monitorata e sarà rivalutata dalla Commissione medica FISI sia stasera che domattina.