L'esatto momento in cui Marco Schwarz si è spezzato il ginocchio a Bormio: molto prima di cadere Per Marco Schwarz la caduta durante la discesa di Bormio in Coppa del Mondo di sci è costata un'operazione d'urgenza per ricostruire il ginocchio destro. Ma il terribile infortunio non è avvenuto a seguito dell'impatto violento con le barriere di protezione, bensì prima, quando era ancora in pista.

A cura di Alessio Pediglieri

Le immagini di Marco Schwarz che lascia la pista di Bormio durante la discesa di Coppa del Mondo di sci, raccolto sulla neve dall'elisoccorso per il trasporto immediato in ospedale è la fotografia perfetta che racchiude il terribile incidente che ha subito in occasione della discesa sulla Stelvio. Una caduta che ha avuto un esito devastante, frantumandogli il ginocchio destro: rottura del menisco, lesione dei legamenti e della cartilagine. Sottoposto ad immediata operazione ha chiuso in anticipo la stagione, ma il drammatico infortunio è avvenuto ben prima dell'impatto sulle protezioni a bordo gara.

Quando Schwarz ha perso il controllo in pista non è sembrato fosse stato vittima di una caduta così tremenda: il campione austriaco è caduto finendo fuori pista nella zona di Pian dell'Orso e non sembrava aver riportato danni evidenti, ma alla fine Schwarz non si è più rialzato dopo l'impatto con le barriere di protezione. Assistito in pista è stato costretto a lasciare Bormio su un elicottero, dopo essere stato trasportato a braccia sul velivolo. Giunto in ospedale è stato sottoposto ai primi accertamenti che hanno evidenziato la gravità delle conseguenze dell'incidente.

Un incidente la cui gravità è stata analizzata e svelata attraverso la visione della caduta al rallenty dove si è capito il momento esatto in cui per il povero atleta si è spezzato il ginocchio. Drammatico infortunio che è avvenuto ben lontano e prima del rovinoso impatto sulle protezioni di sicurezza a bordo pista. La gamba destra, infatti, ha subito una violenta torsione sul tratto rettilineo tra due porte, quando ha ceduto portando conseguentemente Schwarz a sbattere sulle reti: è in quell'istante che per lui non c'è stato più nulla da fare.

Poi, in serata la conferma amara della diagnosi medica: "Il carinziano purtroppo deve concludere la stagione in anticipo, nella caduta di Bormio ha riportato una rottura del legamento crociato e del menisco mediale e un danno alla cartilagine del ginocchio destro!". Necessario l'immediato intervento chirurgico alla clinica Hochrum di Innsbruck per la ricostruzione dell'articolazione, avvenuto nella mattinata di venerdì 29 dicembre in cui si è cercato di porre subito rimedio. Stagione finita per lui ma soprattutto il rischio di una carriera che potrebbe essere compromessa.

Un brutto colpo per la Coppa del Mondo di quest'anno che perde l'unico atleta che aveva preso parte a tutte le gare in programma finora, riuscendo a confezionare una vittoria nello slalom di Campiglio e tre secondi posti nello slalom di Gurgl e nei giganti di Val d’Isère e Badia. Ma ciò che più che preoccupa sono le reali conseguenze della caduta perché le sensazioni non sono per nulla incoraggianti. L'allenatore responsabile Marko Pfeifer e il coach di Schwarz, Paul Schwarzacher, hanno entrambi anticipato le loro ansie: "E' presumibile un infortunio importante che spero solo non sia così grave come può apparire". A rischio non solo la stagione, già compromessa, ma la carriera per lo sciatore austriaco che già in passato aveva subito un altro grave incidente,