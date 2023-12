Marco Schwarz cade rovinosamente nella discesa libera a Bormio: trasportato via in elicottero Brutta caduta durante la gara di discesa di sci maschile a Bormio per Schwarz costretto al trasporto in ospedale con l’elisoccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La discesa libera maschile di sci di Bormio è stata caratterizzata dal brutto infortunio di Marco Schwarz. Lo sciatore austriaco già campione del mondo nella combinata a Cortina d'Ampezzo 2021 e della Coppa del Mondo di slalom speciale, è stato protagonista di una caduta in occasione della seconda manche. È stato necessario il trasporto in ospedale in elisoccorso per l'atleta che rischia di vedere definitivamente compromessa la sua stagione.

Sembrava una giornata come tutte le altre di gara per Marco Schwarz che si è presentato ai blocchi di partenza della gara di Bormio da leader della Coppa del Mondo, con soli 8 punti di vantaggio su Odermatt. Purtroppo però le cose hanno preso una piega inaspettata nella seconda frazione, quando aveva poco più di 13 secondi dal leader della gara Sarrazin.

Ad un certo punto ecco lo scivolone, che inizialmente non sembrava particolarmente brutto. Schwarz dopo aver perso aderenza sulla pista è finito per sbattere contro le protezioni. Rialzatosi quasi immediatamente, l'austriaco ha poi però richiamato l'attenzione degli addetti ai lavori mostrandosi dolorante. Subito si è generata grande preoccupazione per le sue condizioni: il problema più grave è sembrato alla gamba destra. Bisognerà capire ora se si tratta di un infortunio al ginocchio o al piede, visto che non riusciva ad appoggiarlo a terra.

La gara è stata interrotta per permettere le cure a Schwarz, mentre sul posto è arrivato l'elicottero dei soccorsi. Lo sciatore è stato caricato, con un addetto ai lavori che lo ha stretto forte a sé mentre il mezzo prendeva quota. Una scena molto particolare con l'atleta che ha lasciato la pista di Bormio in volo. Oltre al danno per lui la beffa, visto che l'atleta austriaco ha perso anche la leadership della Coppa del mondo. La vittoria è finita al francese Cyprien Sarrazin davanti allo svizzero Ordematt che si è ripreso il primo posto anche nella graduatoria. E chissà che quella caduta non diventi decisiva per l'assegnazione del titolo.