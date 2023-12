L’infortunio di Schwarz in Coppa del Mondo di sci è tremendo: ginocchio destro spaccato Le conseguenze della caduta rovinosa sulla pista di Bormio sono gravi. L’esito degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto non gli ha dato scampo: stagione finita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La stagione di Marco Schwarz è finita nell'istante in cui ha perso il controllo degli sci e sulla pista di Bormio, in occasione della discesa di Coppa del Mondo di sci, ha subito un incidente rovinoso al punto da provocare l'interruzione della gara e la necessità del trasporto in ospedale in elicottero.

L'esito degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto è stato tremendo, s'è spaccato il ginocchio destro. Un termine forte ma, a giudicare dai riscontri medici, la definizione rende bene l'idea del danno procurato. Lo stesso comunicato della federazione austriaca di sci non dà adito a interpretazioni di sorta: "Nella caduta sulla pista di Bormio ha riportato una rottura del legamento crociato e del menisco mediale e un danno alla cartilagine del ginocchio destro". Schwarz dovrà stare fuori a lungo, attenderlo c'è un percorso di riabilitazione difficile dopo l'operazione.

Un brutto colpo per lo sciatore ma anche per il circuito iridato che perde per un grave infortunio l'atleta, attuale leader della classifica generale (e già campione nella combinata a Cortina d’Ampezzo 2021 e della Coppa del Mondo di slalom speciale), che finora aveva partecipato a tutte le tappe in calendario vincendo lo slalom di Madonna di Campiglio e conquistando tre secondi posti (lo slalom di Gurgl e i Giganti di Val d’Isère e Badia).

Come s'è fatto male Schwarz? Il campione carinziano ha perso l'equilibrio nella zona di Pian dell'Orso: sbilanciato nel movimento, le maggiori sollecitazioni le ha subite l'articolazione destra. I timori per la caduta sono stati successivamente confermati dai test effettuati a Innsbruck.

"A un certo punto della discesa – sono le parole di Schwarz riportate dal sito della Federazione austriaca – ho spinto dentro il mio ginocchio destro. Ho avuto subito la sensazione che qualcosa non andasse. Anche se sarà necessaria un’operazione posso dire sentirmi bene nonostante le circostanze. Voglio tornare ai miei livelli, darò tutto per questo".

A vincere la prova è stato il francese Sarrazin che ha preceduto lo svizzero Odermatt e il canadese Alexander. Nulla da fare per l'azzurro sul quale erano riposte buone speranze: Dominik Paris, re della Stelvio e reduce dal bel successo ottenuto in Val Gardena, è scivolato in una curva ed è finito fuori dai giochi.