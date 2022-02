La steccata è terribile, ma il taglio profondo sopra il labbro non ferma l’arbitra di hockey L’arbitra Cianna Lieffers è stata colpita in faccia con una stecca e ha perso sangue per diversi secondi ma dopo le cure mediche è tornata a dirigere il match.

A cura di Vito Lamorte

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi invernali 2022 a Pechino ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il torneo femminile di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 ha subito regalato un bel match intenso e di grande significato, sia a livello storico che per la lotta alla medaglia. Il Canada, campione del mondo in carica, ha sconfitto la sua antica rivale, gli USA, per 4-2 per decidere chi doveva issarsi in vetta alla classifica del Gruppo A. Questa disciplina è protagonista della manifestazione olimpica dal 1998, con gli Stati Uniti che hanno vinto una medaglia d'oro due volte (1998, 2018) e il Canada quattro volte (2002, 2006, 2010, 2014), e solo nel 2006 le due squadre nordamericane non si sono incontrate in finale, quando fu la Svezia a prendersi la medaglia d'argento.

È stata una gara durissima, con le canadesi che hanno sfruttato la vena realizzativa di Marie-Philip Poulin: tre marcature che hanno permesso alla sua squadra di ribaltare la gara e di battere le statunitensi. Salvo grandi sconvolgimenti nei prossimi giorni, le due potenze mondiali dell'hockey dovrebbero incontrarsi ancora una volta nella finale della medaglia d'oro la prossima settimana. Entrambe le squadre sono qualificate per i quarti di finale.

Un episodio ha richiamato l'attenzione di coloro che stavano seguendo il match all'inizio del secondo quarto: l'arbitra Cianna Lieffers è stata colpita in faccia e ha perso sangue per diversi secondi ma subito è stata medicata e accompagnata nell'ambulatorio per le cure più approfondite.

L'arbitra canadese è stata colpita in faccia con una stecca da una delle migliori giocatrici d'America, Amanda Kessel, e quel gesto involontario le ha provocato un taglio profondo subito sotto il naso.

Inizialmente si pensava potesse essere colpa del disco ma rivedendo il replay ci si è resi conti che si trattava di una brutta steccata dietro la porta della nazionale canadese. Cianna Lieffers dopo essersi fatta medicare è tornata di nuovo sul ghiaccio e ha arbitrato con le sue colleghe fino alla fine.