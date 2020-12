Momenti di grande paura si sono vissuti a Val d'Isere, dove si stava disputando la discesa libera valida per la Coppa del Mondo femminile di Sci. L'austriaca Nicole Schmidhofer è uscita dalla pista mentre scendeva a circa 110 chilometri orari, ha perso il controllo ed ha sfondato le due barriere formate dalle reti di protezioni ed è finita nella foresta che costeggia la pista di sci. La gara è stata immediatamente sospesa e la sciatrice dopo l'arrivo del toboga è stata portata via in barella e in elicottero ha raggiunto l'ospedale. Poco dopo è caduta anche Federica Brignone, la campionessa in carica. Per fortuna nessuna seria conseguenza per l'italiana che è caduta nello stesso punto della Schmidhofer. Nel suo caso fortunatamente hanno tenuto il colpo e l'atleta si è rialzata senza troppi problemi aiutata dai commissari di pista.

L'incidente in pista di Nicole Schmidhofer

La prima discesa della Coppa del Mondo 2020-2021 è stata interrotta a causa della brutta caduta dell'austriaca Schmidhofer, che era scesa con il pettorale numero 11. L'atleta è finita a forte velocità alle spalle delle reti in una curva. L'impatto è avvenuto mentre la sciatrice viaggiava a 116 chilometri orari. La gara è stata immediatamente per permettere l'arrivo dei soccorsi prima di riprendere. Schmidhofer è stata portata via in barella e successivamente in elicottero ha raggiunto l'ospedale. Lo staff della squadra nazionale austriaca ha fatto sapere che Schmidhofer è rimasta sempre cosciente.

Nello stesso punto escono Brignone e McKennis

La gara riprende nonostante quella curva sia molto pericolosa. Sbaglia Federica Brignone che esce dalla pista, per fortuna senza conseguenze. Ed escono anche la svizzera Haelhen, che finisce nelle reti, e l'americana Alice McKennis Duran, che si è rialzata e con gli sci tra le mani è arrivata al traguardo.