Gabriela Soukalova dispersa per una notte a 2400 metri: ritrovata viva il giorno dopo Paura per Gabriela Soukalova, la due volte campionessa di biathlon dispersa per una notte dopo una passeggiata in bici. L’atleta è stata ritrovata dai soccorsi solo l giorno seguente.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sono state ore di paura e apprensione per le sorti di Gabriela Soukalova. La due volte campionessa mondiale di biathlon, che nella sua carriera ha vinto due medaglie olimpiche, aveva fatto perdere le sue tracce nel pomeriggio di ieri dopo essere uscita ad allenarsi. L'atleta 33enne della Repubblica Ceca in questi giorni era a Livigno, in provincia di Sondrio, in vacanza con suo marito. Ieri sera nella zona dei laghi di Cancano non era più riuscita a tornare a valle dopo il giro in bici. Da quel momento in poi è scattato l'allarme che ha fatto attivare immediatamente la macchina dei soccorsi che si sono adoperati per le ricerche della donna.

La Soukalova è rimasta bloccata a 2400 metri di quota. La paura è stata ovviamente tantissima anche perché sono trascorse diverse ore prima del suo ritrovamento. Momenti di angoscia prima che fosse individuata sana e salva dai Vigili del fuoco di Livigno, militari del Sagf-Guardia di Finanza di Bormio impegnati nelle ricerche con il Soccorso Alpino. L'atleta, che da qualche anno si è ritirata dalle competizioni, è stata ritrovata questa mattina intorno a mezzogiorno, infreddolita, ma fortunatamente in buone condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni fornite da ‘La Provincia di Sondrio', la donna, non essendo del luogo, aveva perso l'orientamento riuscendo comunque a mettersi in contatto con i soccorsi dando alcune indicazioni sul posto in cui si trovava in quel preciso istante. Una comunicazione tempestiva dato che il suo telefono si stava anche scaricando. Attivati subito il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazioni di Livigno e di Bormio, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco, le ricerche si sono concentrate immediatamente nelle zone primarie senza produrre alcun esito.

Leggi anche Matteo Berrettini soffre, rischia il crollo con Murray poi reagisce e vola agli ottavi degli US Open

Gabriela Soukalova è stata due volte campionessa mondiale di biathlon.

La svolta nelle prime ore di questa mattina quando una persona ha sentito delle grida provenire dal versante della montagna opposto a quello in cui si trovava, all'altezza del Lago di Livigno. In quel momento sono stati così avvertiti i soccorsi che restringendo la zona di ricerca sono poi riusciti ad individuare l'atleta ceca a una quota di 2270 metri. Nonostante avesse trascorso la notte fuori le sue condizioni sono state considerate comunque buone. La Soukalova è stata così recuperata dall'elisoccorso di Sondrio. Pochi giorni prima la campionessa aveva anche pubblicato un video sulla sua pagina Instagram in cui mostrava il suo percorso in montagna.