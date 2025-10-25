Esordio sfortunato per Sofia Goggia in Coppa del Mondo, cade a metà gara: è costretta a uscire

Purtroppo per Sofia Goggia la Coppa del Mondo di sci alpino non comincia bene. A Solden si alza il sipario con lo Slalom Gigante femminile, il primo atteso appuntamento della stagione che ci condurrà verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, traguardo sognato soprattutto dalle atlete di casa. Ma l'Italia non sorride in questa prima tappa: mentre Brignone è alle prese con un lungo infortunio e Bassimo è stata appena operata, le grandi speranze erano tutte sulle spalle dell'atleta bergamasca che ha vissuto un esordio completamente da dimenticare.

Dopo due intermedi la sciatrice è caduta rovinosamente dopo aver inforcato con il braccio, un intoppo che le ha fatto perdere l'equilibrio facendola scivolare per diversi metri, fortunatamente senza provocarle nessun danno. Non c'è nessuna conseguenza fisica ma la sua gara dura pochissimo perché è costretta a uscire già nella prima manche senza poter competere con le migliori.

Goggia cade nella prima gara della Coppa del Mondo

È stata veramente una sfortuna, soprattutto perché la bergamasca avrebbe potuto portare a casa un ottimo tempo e magari competere per la vittoria nella seconda manche. Invece la sua gara dura pochissimo e finisce dopo due intermedi: un'inforcata sbagliata con il braccio le fa perdere l'equilibrio, provocando una caduta proprio sul più bello. Per fortuna non si è fatta male ed è riuscita anche ad alzarsi senza problemi, ma diventa la prima atleta a uscire in questo gigante. Tutto è avvenuto sotto lo sguardo preoccupato di Brignone che la osservava dal parterre e che ha vissuto attimi di terrore quando ha visto la sua collega cadere sulle nevi austriache. La gara di Goggia è durata davvero poco e stava mantenendo un buon decimo posto in classifica, vanificato però da uno scivolone che la costringe a rientrare prima della fine.